Uydu ve yapay zekayla endüstriyel faaliyetlerin takibi

Uydu fotoğrafları ve yapay zeka yardımıyla, deniz ve okyanuslarda daha önce tespit edilemeyen endüstriyel faaliyetler takip edilebilir hale geldi.

AA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:18
Uydu ve yapay zekayla endüstriyel faaliyetlerin takibi
Abone Ol google-news

ABD'de yapılan araştırmada, deniz ve okyanuslardaki endüstriyel faaliyetlerin haritası çıkarıldı.

Araştırma kapsamında, uydu görüntüleri ve gemilerin GPS verileri yapay zeka yardımıyla birleştirilerek 2017-2021 arasındaki endüstriyel gemi faaliyetleri haritalandırıldı.

Endüstriyel balıkçı gemilerinin yüzde 72 ila 76'sının daha önce verilerini paylaşmadığı için takip edilemediği aktarılan araştırmada, bunların, uydu görüntüleri kullanılarak tespit edilebildiği ve denizlerdeki endüstriyel faaliyetlerin geçmişe oranla ayrıntılı takip edilebildiği belirtildi.

BALIKÇILIK YAKLAŞIK YÜZDE 12 ORANINDA AZALDI

Kovid-19 salgınına bağlı olarak balıkçılığın yaklaşık yüzde 12 oranında azaldığı vurgulanan araştırmada, aynı dönemde taşımacılık ve enerji faaliyetlerinde değişim olmadığının altı çizildi.

Çalışma sayesinde potansiyel yasa dışı balıkçılık faaliyetlerinin de ortaya konulduğu kaydedilen açıklamada, çok sayıda balıkçı teknesinin birçok deniz koruma alanında tespit edildiği ifade edildi.

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayınlandı.


uydu uydu görüntüleri uydu teknolojileri ve yapay zeka

İlgili Haberler

Aldığı ödülü reddeden fotoğrafçıya göre yapay zeka tartışmalı bir alan

Aldığı ödülü reddeden fotoğrafçıya göre yapay zeka tartışmalı bir alan
Yapay zeka 2024'te daha çok öne çıkacak... İşte uzmanından önemli açıklamalar

Yapay zeka 2024'te daha çok öne çıkacak... İşte uzmanından önemli açıklamalar
LG, akıllı ev yapay zeka temsilcisini dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor

LG, akıllı ev yapay zeka temsilcisini dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor

En Çok Okunan Haberler