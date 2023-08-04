Uygulama yeni bir istismar yöntemi olarak mı kullanılacak?

Yayınlanma: 04.08.2023 - 13:34

Güncelleme: 04.08.2023 - 13:40

Yapay zekanın kötü amaçlar doğrultusunda kullanılmasına yönelik tartışmaların sesi yükselirken İngiltere'de hükümete çağrı yapılmış ve yapay zeka ile çocuk istismarı görüntülerinin oluşturulmasına yönelik adımlar atılması istenmişti. Konu hakkında pek çok ülkenin çalışması olsa da en son Çin yapay zeka uygulamalarına yönelik kısıtlama getireceğine yönelik düzenlemeleriyle haber olmuştu.

MİLYONLARCA KİŞİ BU UYGULAMAYI KULLANIYOR

Bu tartışmalar sürerken yeni bir tartışma da yapay zeka fotoğraf uygulaması Remini odağında başladı. Daha önce eski fotoğrafların kalitesini artırması ve pek çok farklı özellik sunmasıyla sosyal medyada viral bir uygulama olan Remini şimdi çocuk istismarının önünü açıyor olmasıyla eleştiriliyor.

Uygulama daha kısa bir süre önce App Store'da en çok indirilen ücretsiz uygulamalar arasında listelendi.

Uzmanlar uzun bir süredir sosyal medya paylaşımlarında özellikle bebeklerin ve küçük yaştaki çocukların paylaşılması noktasında ebeveynleri uyarıyorlar. Konu hakkında farkındalığın daha da arttığı şu günlerde Remini yeni bir özellik sundu.

Uygulamada sunulan özellik sayesinde kişiler yükledikleri fotoğraflar ile gelecekteki çocuklarının nasıl olacağını görebiliyor. Bu gibi pek çok uygulama olsa da özellikle TikTok gibi popüler ağlarda popüler olan özellik, kötü niyetli kişilerin de konuya yönelmesine neden oluyor.

Uygulamanın geliştirici firması ise üretken yapay zekadan yardım alıyor ve sonuçlar 'gerçekten inanılmaz' duruyor. Bu haliyle herkes bebek ya da küçük çocuk fotoğrafı üretebiliyor ve uzmanların da söylediği gibi istismara kapı açıyor.

Kişiler uygulamayı yalnızca bunun için değil profesyonel portre fotoğraflar için de kullanıyor.