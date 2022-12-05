Uygun fiyatıyla dikkat çekecek Redmi Note 12 Pro yolda

05 Aralık 2022 Pazartesi, 11:07

Çin merkezli şirket tanıttığı cihazları ilk olarak Çin pazarında satışa sunuyor. Küresel olarak satılmaya başlanması ise birkaç ayı buluyor. Öte yandan Xiaomi, Redmi Note 12 serisini küresele getirmeye hazırlanırken, Note 12 Pro 5G modeli için de çalışmalarını sürdürüyor.

XIAOMI YENİ NOTE 12 PRO 5G MODELİNİ TANITACAK

Note 12 serisinin ardından, pro modelini de tanıtacağı ortaya çıkan şirketin bu cihaza 'daha fazla özelliği' eklemesine rağmen uygun fiyatlı kalacağı iddia edildi. IMEI veri tabanında fark edilen yeni Note 12 Pro'nun 6.67 inç FHD Plus, 120Hz OLED ekranı olacak. 900 nite kadar çıkabilen ekran parlaklığına ek olarak, 16 Megapiksel ön kamera yer alacak. Bu kamera 1080p 30 fps video çekebilecek.

Arka kamerasında ise 50 Megapiksel birincil kamera, 8 Megapiksel geniş açılı kamera, 2 Megapiksel de makro lensi yer alacak. Cihazda serinin diğer modelleri gibi 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere RAM seçenekleri sunulacak, bunun yanında 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri bulunacak.

İşlemci tarafında ise MediaTek Dimensity 1080 yer alacak. 46 dakikada tam dolum sağlayan 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryaya 187 gram bir ağırlık eşlik ediyor.