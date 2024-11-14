Uykuya dalmadan önce sizi aniden uyandıran şey nedir?

Yayınlanma: 14.11.2024 - 01:31

Güncelleme: 14.11.2024 - 01:31

Bazı dönemlerde uykuya dalmaya çalışarken, yüksekten düşüyormuş gibi hissederek, aniden irkilerek uyanabiliriz. Bu tuhaf his yapılan araştırmalara göre yetişkinlerin yaklaşık yüzde 70'ini etkiliyor ve uyku başlangıcında meydana geliyor.

Hipnik bir diğer adıyla hipnagojik seğirme olarak da adlandırlan bu his tahmini olarak insanların yüzde 10'unda düzenli olarak yaşanıyor.

NEDEN YAŞANDIĞINA DAİR KESİN BİR CEVAP BULUNMUYOR

Araştırmacılar genellikle uyku başlangıcında yaşanan bu tuhaflığa neyin sebep olduğunu henüz bulamadı ancak Current Sleep Medicine Reports dergisinde 2018'de yayınlanmış çalışmaya göre bu seğirmeler uykunun büyüleyici bir fenomenini temsil ediyor. Fizyolojik kökenlerine ilişkin bilgiye sahip olmak için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi Psikiyatri ve İnsan Davranışı Bölümünde psikiyatri doçenti ve uyku tıbbı bölüm direktörü Allen Richert, ''Bunun neden gerçekleştiğine dair iyi bir açıklama bulamıyorum.'' diyor.

Hipnik seğirmeler hakkında bilindik kısımlar da bulunuyor. Uzmanlara göre bunlar hıçkırık ve epileptik nöbetlere benzer istemsiz kas spazmları olabilir. Ancak bu patolojik bir sorun olarak düşünülmüyor ve yüksek sayıda kişide olmasına rağmen bir yan etkisi de yok. Richert'a göre bu tedavi edilecek bir uyku bozukluğunun işareti ya da hareket bozukluklarının bir işareti kesinlikle değil.

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi'ne göreyse bu seğirmelerin pek çok sebebi olabilir.

Yüksek kafein tüketimi ya da diğer uyarıcıların alımı, psikolojik olarak aşırı stres altında olmak, yoğun fiziksel çalışma ya da egzersiz ya da sadece uykusuzluk bu seğirmelere neden olabiliyor.

Uyku araştırmacıları hipnik seğirmeleri açıklamak için farklı teoriler ortaya atıyorlar. Bir gruba göre kan basıncının düşmesi ve kas dokusunun gevşemesi beynimize yanlış bir sinyal veriyor ve kısa süreli panik moduna geçmesine neden oluyor. Bu da seğirmeleri meydana getiriyor. Bu teoriyi destekeyecek somut kanıtlar bulunuymor ancak uzmanlar bu hissin beynimizin yanlış algıladığı bir şey olarak da yorumluyor. Beynimiz içgüdüsel olarak bir ağaçtan düşme olasılığını düşünüyor ve bu hipnik seğirmeler ortaya çıkıyor.