ABD'li doktorlar uyardı: Uykusuz hissetmek o hastalığı işaret ediyor!

Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:57

Güncelleme: 12.11.2024 - 10:57

Yeni bir araştırmaya göre, gün içinde aşırı uykulu hisseden yaşlı bireyler, demansa yol açabilecek motorik bilişsel risk (MCR) sendromu geliştirme riski taşıyor. Uyku kalitesi ve bilişsel sağlık arasındaki bağlantıyı inceleyen araştırmacılar, bu sorunların erken müdahale ile önlenebileceğini belirtiyor.

New York'taki Albert Einstein Tıp Fakültesi'nden Dr. Victoire Leroy ve ekibi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, gündüz uykusuzluk sorunu yaşayan yaşlı bireylerde demansa yol açabilen motorik bilişsel risk sendromu gelişme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Çalışmada 65 yaş üzeri 445 kişinin uyku alışkanlıkları incelendi ve demans riski taşıyabilecek önemli belirtiler gözlemlendi.

DEMANS VE ARTAN TEHDİT

Demans, Amerika Birleşik Devletleri'nde en yaygın 10 ölüm sebebinden biri. CDC verilerine göre, Alzheimer hastalığı yalnızca 2022'de 6,9 milyon Amerikalıyı etkiledi ve bu rakamın 2060’a kadar 14 milyona ulaşması bekleniyor.

Araştırma kapsamında 65 yaş üzeri 445 birey, uyku alışkanlıkları ve bilişsel durumlarına ilişkin anketler doldurdu. Bu kişilerden 42'sinde MCR sendromu başlangıçta mevcutken, üç yıl süren çalışma boyunca 36 kişide daha MCR tespit edildi.

KÖTÜ UYKU KALİTESİ VE ARTAN RİSK

Araştırmada, katılımcıların %39,8’i (177 kişi) “kötü uyuyanlar” olarak tanımlandı. Bu grup, “iyi uyuyanlara” kıyasla MCR geliştirme konusunda daha yüksek risk altındaydı. Ayrıca, gündüz aşırı uykululuk ve günlük görevleri yerine getirme konusunda isteksizlik bildirenlerin, sendromu geliştirme olasılığı üç kat daha fazlaydı.

Araştırma, Amerikan Nöroloji Akademisi'ne bağlı Neurology dergisinde yayımlandı ve Ulusal Yaşlanma Enstitüsü tarafından desteklendi.