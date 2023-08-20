Uyuyarak para kazanmak 'Uyku Yayıncılığı'

Yayınlanma: 20.08.2023 - 15:08

Güncelleme: 20.08.2023 - 15:12

Sosyal medya platformları YouTube, TikTok ve Twitch gibi mecralar, son dönemde "uyku yayıncıları" olarak adlandırılan kişilerle dolup taşıyor. Uykularını canlı yayınlayarak izleyicileri kendine çeken bu yayıncılar, bir yandan topluluk hissi yaratırken diğer yandan da gelir elde ediyorlar.

BBC'nin haberinde yer alan bilgilere göre, Twitch'in abone rekorunu kıran Kai Cenat, uyku yayıncıları arasında öne çıkıyor. Uykusunu canlı yayınlayarak binlerce dolar kazandığı tahmin edilen Cenat, bu yeni trendin öncülerinden biri olarak dikkat çekiyor.

SADECE UYUYARAK 15 BİN DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Dünyaca ünlü yayıncılardan Amouranth, The Iced Coffee Hour podcast'inde yaptığı açıklamada, uyku yayınlarından 15 bin dolara kadar gelir elde edebileceğini belirtti.

UYURKEN BİRİNİ İZLEMEK GEÇMİŞTE DE İLGİ ÇEKİYORDU

Uyku yayınları, izleyicilere bir topluluk duygusu ve eğlence sunmanın yanı sıra, ilginç bir deneyim yaşatma potansiyeli taşıyor. Bu fikir aslında yeni değil. 2000'li yılların başında "Big Brother" adlı reality şov, 24 saatlik canlı yayınlarında ev arkadaşlarını uyurken izleme fikriyle büyük bir ilgi toplamıştı.

Uyku yayınlarının farklı bir yüzü de ortaya çıkmaya başladı. İzleyiciler, yayıncıları uyanık tutmak için para ödeyerek interaktif deneyimler yaşayabiliyor. Yüksek sesler, uyarılar, ışık efektleri gibi öğeleri tetikleyerek yayıncıların uyanık kalmasını sağlamak mümkün.

İZLEYİCİLER UYURKEN ELEKTRİK ŞOKU VEREBİLİYOR

TikTok'ta başlayan bu trendde, Jakey Boehm ve Stanley (StanleyMov) gibi "sleepfluencer"lar yer alıyor. İzleyiciler, StanleyMov'a taktığı bir bileklik aracılığıyla elektrik şoku vermek gibi farklı interaktif deneyimler için ciddi paralar ödemeye istekli.

Uyku uzmanları ise bu trendin farklı görüşler taşıdığını ifade ediyor. Uyku uzmanı Dr. Lindsay Browning'e göre, düzenli bir uyku çekmenin faydaları kanıtlanmış olsa da, gerçek yaşamın bazen bu ideal koşullarda işlemediği unutulmamalı. Bu tür yayınların, izleyicilere rahatlama ve eğlence sağlamasının yanı sıra, "kötü bir gece uykusunun dünyanın sonu olmadığı" kavramını da desteklediği düşünülüyor.

Sonuç olarak, uyku yayıncıları trendi belki de alışılmadık bir şekilde ilgi çekici olabilir ancak izleyicilere topluluk hissi ve eğlence sunma potansiyeli taşıyor. Uyumayan bir dünyada, insanların uykularını paylaşarak ve izleyicileri eğlendirerek para kazanmaları belki de yeni bir dijital fenomenin başlangıcı olabilir.