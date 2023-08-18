Twitch beklenen özelliği getirdi: Yasaklanan kullanıcılar yayıncıları artık izleyemeyecek

Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:05

Güncelleme: 18.08.2023 - 11:05

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından biri olan Twitch, güncellenmiş yasaklama araçlarına bir yenisini ekleyerek yayıncılara daha fazla kontrol sağlıyor. Son güncellemeyi duyuran Twitch, yayıncılara yasaklı kullanıcıların canlı yayınları izlemesini engelleme imkanı sunacak bir özellik getireceğini açıkladı.

Twitch'in aylık ürün güncelleme programı Patch Notes'un son bölümünde yer alan açıklamaya göre, yakın gelecekte yayıncılar artık yasaklı kullanıcıların canlı yayınları izlemesini engelleyebilecekler. Moderatörler veya yayıncılar tarafından etkinleştirilebilecek bu özellik sayesinde, yasaklı kullanıcılar yalnızca sohbetten değil, canlı yayının kendisinden de gerçek zamanlı olarak çıkarılacak.

Twitch Kıdemli Ürün Müdürü Trevor Fisher, yeni güncelleme ile ilgili yaptığı açıklamada, bu özelliğin platformun daha sağlam bir çözüm yoluna ilerlemesinin ilk adımı olduğunu vurguladı. Fisher, "Dürüst olmak gerekirse, yıllar boyunca insanların kanal yasaklarının daha fazlasını yapmasını istediklerine dair çok sayıda geri bildirim aldık" ifadelerini kullandı.

Bu yeni özellik Twitch'in güvenlik ve moderasyon çözümlerini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Ancak, yeni seçeneğin varsayılan olarak etkinleştirilmeyeceğini ve yayıncıların moderasyon ayarlarından bu özelliği isteğe bağlı olarak aktif hale getirebilecek.