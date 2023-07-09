Twitch'e gelecek yeni özellikler açıklandı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 12:55

Güncelleme: 09.07.2023 - 12:58

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un sahip olduğu canlı yayın platformu Twitch, Fransa'nın başkenti Paris'te bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında platform yeni özelliklerini açıkladı.

Özellikler arasında 'Hikayeler' ve 'Keşfet' özelliği de bulunuyor. Yayıncılar twitch hesaplarına aynı Instagram gibi sosyal medya platformlarında olduğu gibi hikaye atabilecek. Hikayeler aynı zamanda abonelere özel de olarak da yayınlanabilecek. Bu hikayelerin yanı sıra kullanıcıların yayın esnasında aldığı klipler de keşfet bölümüne eklenecek. Aynı Instagram ve TikTok'ta olduğu gibi kullanıcılar takip etmedikleri yayıncıların videolarını da keşfet bölümünden görebilecek.

Sadece platformun mobil versiyonunda olacak olan bu özelliklerin 2023'ün sonbahar aylarında gelmesi bekleniyor.