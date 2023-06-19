Amouranth Twitch’ten ayrıldı!

Yayınlanma: 19.06.2023 - 11:10

Güncelleme: 19.06.2023 - 11:10

Amazon’un sahip olduğu, dünyanın en büyük yayın platformlarından biri olan Twitch için son zamanlarda işler iyi gitmiyor. Twitch büyük yayıncılarını yeni ortaya çıkan ‘Kick’ adlı yayın platformuna kaptırmaya başladı.

11.8 milyon takipçiyle Twitch’in en büyük yayıncılarından biri olan ‘xQc’, geçen günlerde 100 milyon dolarlık anlaşma karşılığında Kick’e geçtiğini duyurmuştu. Bu haberin ardından 6.4 milyon takipçiye sahip bir başka büyük yayıncı olan Amouranth da sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Kick’e geçtiğini duyurdu.