Amouranth Twitch’ten ayrıldı!
Twitch’in en popüler yayıncılarından biri olan Amouranth, yedi yıldır yayın yaptığı platformdan ayrıldı. Amouranth son zamanlarda popülerliği artan Kick’e geçtiğini duyurdu.
Amazon’un sahip olduğu, dünyanın en büyük yayın platformlarından biri olan Twitch için son zamanlarda işler iyi gitmiyor. Twitch büyük yayıncılarını yeni ortaya çıkan ‘Kick’ adlı yayın platformuna kaptırmaya başladı.
11.8 milyon takipçiyle Twitch’in en büyük yayıncılarından biri olan ‘xQc’, geçen günlerde 100 milyon dolarlık anlaşma karşılığında Kick’e geçtiğini duyurmuştu. Bu haberin ardından 6.4 milyon takipçiye sahip bir başka büyük yayıncı olan Amouranth da sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Kick’e geçtiğini duyurdu.
Amouranth'ın yayınladığı video "Yani, 100 milyon dolarlık anlaşmalar başladı... Ben de böyle böyle bir şey alabilir miyim?" diye başlıyor. Bu sözlerden anlaşıldığı kadarıyla Amouranth'ın da xQc gibi büyük bir paraya transfer olduğu tahmin ediliyor.
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