NASA, uzaylıların saklandığı gezegeni bulmuş olabilir mi?

Yayınlanma: 12.07.2024 - 11:15

Güncelleme: 12.07.2024 - 11:15

Dünya dışında, galaksinin bir yerinde yaşayan uzaylıları bulmak için bilimin benimsediği bazı kurallar var. Örneğin, çok ileri bir medeniyetse, gezegenin ve Güneş'in çevresinde bazı "doğal olmayan" yapıların ve bunların yaydığı enerjinin tespit edilmesi gerekiyor. Ya da, henüz sadece emekleme çağında canlılarla dolu bir gezegenin var olması için, bu gezegenin yıldızdan yanmayacak kadar uzakta ama donmayacak kadar da yakında bulunması önemli bir kıstas kabul ediliyor.

YENİ GEZEGENİN ATMOSFERİ ANALİZ EDİLDİ

Chip'te yer verilen bilgilere göre NASA şimdi bu kriterlere uyan bir gezegen keşfetti. Uluslararası bir bilim ekibi NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) gözlemlerini kullanarak LHS 1140 b adı verilen bir gezegenin atmosferini analiz etti.

48 ışık yılı uzaktaki gezegenin, güneşten uzaklığının mükemmel konumda olduğu da tespit edildi. Üstelik gözlemler, yakındaki gezegenin sıvı su okyanusuna ve hatta nitrojen bakımından zengin bir atmosfere sahip olabileceğini doğruladı.

Université de Montréal'den baş yazar Charles Cadieux şunları söyledi: "Şu anda bilinen tüm ılıman dış gezegenler arasında LHS 1140 b, güneş sistemimiz dışında su bulabileceğimiz en yüksek ihtimali barındırıyor."

Uzaylı yaşamının neye benzeyeceğini tam olarak bilmesek de, bilim insanları hayatta kalmak için sıvı suya ihtiyaç duyacağından neredeyse eminler. Dolayısıyla bir gezegende su olması ihtimali ne kadar yüksekse, o gezegende hayat bulunması ihtimali de o derece yüksek.

Sıvı olarak su bulunabilecek pozisyonda

Söz konusu gezegen, kendi yıldızının 'Goldilocks bölgesi' yani - suyun sıvı olarak bulunabildiği bölge - içinde var olan en yakın komşu gezegenimiz.

Bu arada, bu öte gezegen Dünya'nın yaklaşık altı katı kütleye sahip ve suyun potansiyel olarak oluşabileceği kadar güneşten soğuk bir mesafede bulunuyor.

Şimdilik oraya gidip içeride kim yaşıyor, balıklar, kuşlar, böcekler, mikroorganizmalar veya henüz ilkel yaşamlar süren akıllı canlılar var mı yok mu göremiyoruz. Ama birkaç yüz yıl kadar sabredebilirseniz, eninde sonunda oralara ulaşıp canlı canlı görebileceğiz. Umudunuzu kaybetmeyin...