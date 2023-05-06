Uzay kargo aracı Tianzhou-5, uzay istasyonundan ayrıldı

Yayınlanma: 06.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 06.05.2023 - 07:00

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, mürettebatlı Shenzhou-15 uzay misyonunu desteklemekle görevli Çin'in Tianzhou-5 uzay kargo aracının Cuma günü Beijing saatiyle 15.26'da yörüngedeki uzay istasyonu kombinasyonundan ayrıldığını ve bağımsız uçuşa geçtiğini bildirdi.

DENEY ARAÇLARI VE ERZAK GİBİ EKİPMANLAR TAŞIYOR

Çin, 12 Kasım 2022 tarihinde uzay kargo aracı Tianzhou-5'i ülkenin güneyinde yer alan Hainan'daki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahası'ndan uzaya göndermişti.

Uzay kargo aracı, Shenzhou-15'te bulunan üç astronot için altı aylık erzak, roket yakıtı ve deney araçları taşıyordu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracının istasyon kombinasyonundan ayrılmasının ardından Tianzhou-5'in yörüngeye girip istasyonun bağlantı odasının ön portuna kenetleneceğini bildirdi.