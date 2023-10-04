Uzay lazerli Starlink V2 Mini ile internet hızını artırıyor

Starlink V2 Mini uydularını fırlatan şirket, burada hızı artırmayı amaçlıyor. Yeni nesil uydular geçen hafta yörüngeye fırlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 09:07
Uzay lazerli Starlink V2 Mini ile internet hızını artırıyor
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Starlink ilk olarak 2021'de lazer tabanlı iletişim özelliklerine sahip uyduları fırlatmaya başladı. Yıllar içinde daha hızlı internet amacıyla daha fazla Starlink gönderen şirket en son Starlink V2 Mini uyduları yolladı. 

ÇOK DAHA HIZLI İNTERNET SUNACAK

Bu uydular kutup bölgesine gönderildi ve burada yer istasyonlarıyla bağlantı kurulmasının zor olduğu Alaska üzerinden bir iletişim sağlandı. Yer istisyonları, Starlink uydularıyla bilgilerin depolandığı veri merkezleri arasında iletişimi sağlıyor.

V2 Mini ise lazer tabanlı bir iletişim sağlıyor bu da çok daha hızlı bir bağlantı sunuyor. Uydular Arası Optik Bağlantılar olarak adlandırılan bu lazerler, takımyıldız içinde uyduların birbiriyle iletişimde kalmasına olanak sağlıyor.

X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda burada sistemde 8 binden fazla lazerin yer alacağı ve bu tür lazer bağlantılarının her birinde kullanıcılara 100 Gbps hızında veri transferi mümkün olacağı aktarılıyor.


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