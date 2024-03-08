Uzaya gönderilen Galaxy S24 Ultra fotoğraflar çekti

Samsung, Galaxy S24 Ultra modeli ile akıllı telefon fotoğrafçılığını uzaya taşıdı.

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Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:07
Uzaya gönderilen Galaxy S24 Ultra fotoğraflar çekti
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Stratosfere gönderilen Galaxy S24 Ultra'larla gerçekleştirilen çekimlerde, Los Angeles'tan Sierra Nevada'ya kadar geniş bir coğrafyada 150'den fazla sıra dışı fotoğraf kaydedildi.

Galaxy S24 Ultra, 200 MP'lik kamerası ve ultra geniş açılı lensinin yakınlaştırma kabiliyeti sayesinde, yapay zeka desteği ile uzaktan çekilen görüntülerde netlik ve renk doğruluğu sağlıyor.

GALAXY S24 ULTRA’LAR 36 BİN 576 METREDEN DÜNYAYI FOTOĞRAFLADI

Samsung'un bu tarihi görevi, dikkatle planlanmış ve titizlikle uygulanan bir dizi adımdan oluştu.

Her bir Galaxy S24 Ultra, özel olarak tasarlanmış bir karbon fiber iskelete monte edilerek, dünyanın stratosferine ulaşmak üzere hazırlandı. Bu iskelet, cihazın stratosferin zorlu koşullarına karşı korunmasını sağlarken, aynı zamanda 200 MP'lik kamerasının ve ultra geniş açılı lensinin manzaraları yakalaması için ideal bir açı sundu. Fırlatma işlemi, hafif ancak güçlü bir stratosferik balon kullanılarak gerçekleştirildi ve her bir cihaz, dünya üzerinde yaklaşık 36 bin 576 metre yüksekliğe ulaştı.

Yolculuk sırasında, Galaxy S24 Ultra'lar, programlanmış görev rotaları boyunca Los Angeles, Las Vegas, Büyük Kanyon ve Sierra Nevada Dağları'na kadar çeşitli doğal ve kentsel manzaraları fotoğrafladı. Görevin sonunda, balonlar güvenli bir şekilde boşaltıldı ve her bir cihaz, paraşütler yardımıyla kontrollü bir şekilde dünyaya geri döndü.


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