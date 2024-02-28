Samsung da Motorola yolundan gitti; bükülebilir telefonunu tanıttı

Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:43

Güncelleme: 28.02.2024 - 12:43

Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtımlarını gerçekleştiren şirketler arasında Samsung da var. Güney Kore merkezli teknoloji devi MWC 2024 kapsamında Motorola gibi bükülebilir yapıda akıllı telefon konseptini gösterdi. Farklı formlar verilerek kullanılabilen cihaz, istenirse kola takılabiliyor.

SAMSUNG DA BÜKÜLEBİLİR TELEFON TANITTI

Samsung'un bu akıllı telefon konseptinin ismi Cling Band olarak tercih edildi. Telefon körüklü bir arka gövdeye sahip ve ekranı da esnek yapıda bir OLED ekran.

Hem telefon hem de akıllı saat işlevi gören cihaz, ince bir yapıda ve konsept aşamasında.

Cihazın sağlık takibi yapabilmesi ve bilekten ayrıldığında telefon olarak kullanılabilmesi dikkat çekiyor.