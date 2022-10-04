İran, uyduları hareket ettirmek için kullanılan uzay römorkörünü fırlattığını duyurdu
İran, uyduları hareket ettirmek için kullanılan uzay römorkörünü fırlattığını duyurdu
İran, uyduları bir yörüngeden başka bir yörüngeye götürmek için geliştirdiği uzay römorkörünü test için yörünge altı uzaya başarıyla fırlattığını açıkladı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin Uzay Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Saman Yörünge Transfer Aracı adı verilen uzay römorkörü, Savunma Bakanlığı tarafından fırlatıldı.
Aracın, uyduları dünyanın farklı yörüngeleri arasında hareket ettirmek ve uyduların yörünge yüksekliğini artırmak için kullanılacağı belirtildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan İran Uzay Araştırma Merkezi Başkanı Hasa Salari, fırlatma testi başarılı olan römorkörü yakın zamanda kullanmayı planladıklarını söyledi.
İran, fırlatılan uzay römorkörünü 2017'de kamuoyuna duyurmuştu.
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