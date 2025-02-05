Uzayda çekilmiş en ürkütücü fotoğrafın hikayesi

Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:30

Güncelleme: 05.02.2025 - 15:31

Bu fotoğraf, 7 Şubat 1984'te Challenger Uzay Mekiği'nden, astronot Robert Gibson tarafından çekildi. Ne yazık ki bu mekik iki yıl sonra trajik bir şekilde infilak edecek ve tüm mürettebat hayatını kaybedecekti.

Fotoğraftaki kişi, astronot Bruce McCandless II, o sırada tarihte bir ilke imza atıyordu.

Bazıları tarafından, 'uzayda çekilmiş en ürkütücü fotoğraf' olarak nitelendirilen bu kare, bir insanın, herhangi bir uzay aracının güvenliğine bağlı olmadan uzayda tamamen yalnız kaldığı ilk anı simgeliyor.

Challenger Uzay Mekiği faciasında yaşamını yitiren astronotlar

YA CİHAZ ÇALIŞMASAYDI?

O güne kadar, uzay yürüyüşüne çıkan her astronot bir şekilde gemisine bağlı kalmıştı. Ancak McCandless, yalnızca test ettiği yeni ekipmana güvenerek uzay boşluğunda süzülüyordu.

İlk görevinde, astronotların uzay yürüyüşü sırasında kullanabileceği bir Manned Maneuvering Unit (MMU) yani İnsanlı Manevra Ünitesi'ni test etti. Bu sistem, astronotların bir uzay mekiğine bağlı olmadan hareket etmelerini sağlayan bir itici sistemdi.

Neyse ki, cihaz çalıştı. Aksi takdirde, onu Challenger’a geri getirmek oldukça zor olacaktı.

O TARİHİ AN

McCandless, 2015 yılında The Guardian'a verdiği röportajda, o anı şu sözlerle anlattı:

"'Dünya’nın sıkı bağlarından kurtulmak' gibi klişeleri sevmem, fakat mekiğin güvenli alanından ayrıldığımda tam da öyle hissettim.

"Bu harika bir duyguydu; kişisel bir coşku ve profesyonel bir gurur karışımı… O noktaya ulaşmak yıllarımı almıştı."

Astronot Bruce McCandless II

"Bazı insanlar sistemin çalışacağından şüpheliydi ve ben 300 saatlik uçuş eğitimiyle fazlasıyla hazırlanmıştım. Eşim görev kontrol merkezindeydi ve orada ciddi bir endişe vardı."

"Neil'in [Armstrong] Ay’a indiğinde söylediğine benzer bir şey söylemek istedim, bu yüzden 'Bu, Neil için küçük bir adım olabilir ama benim için muazzam bir sıçrama' dedim. Bu, ortamın gerginliğini biraz azalttı."

"Uzayın sessizliğinden bahsetmişlerdi, fakat üç farklı telsiz bağlantısı üzerinden sürekli, 'Oksijenin nasıl?', 'Mekik motorlarından uzak dur!', 'Sıra bana ne zaman gelecek?' gibi sesler duyduğum için çok da huzurlu bir ortam değildi."

6 SAAT 45 DAKİKADA 'BİNLERCE' KİLOMETRE

McCandless, uzay yürüyüşünü tam 6 saat 45 dakikada tamamladı. Mekik ile aynı hızda hareket ettiğinden, saatte binlerce kilometre hızla ilerlediğini fark etmediğini belirtti.

Fotoğrafa gelince, McCandless onu 'güzel' olarak tanımladı ve bu çarpıcı görüntünün insanlara, uzayda olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal etme fırsatı sunduğunu söyledi.

"Ayrıca, bu fotoğrafın en büyük cazibelerinden biri de anonim olmam. İnsanlar kendilerini benim yerimde hayal edebiliyor" dedi.

Astronot Bruce McCandless II

McCandless, sözlerine şöyle devam etti:

"Ziyaretçi merkezlerinde, kaskın vizör kısmı kesilmiş karton versiyonlar var. Böylece insanlar başlarını içeri sokup benim yerimde olduklarını hissedebiliyorlar. Tıpkı Neil'in 1969'da söylediği gibi, ben orada tüm insanlığı temsil ediyordum..."