Türkiye'de her an patlama potansiyeli olan aktif yanardağlar hangileri?

Yayınlanma: 05.02.2025 - 14:24

Güncelleme: 05.02.2025 - 14:28

Ege Denizi’nde son dönemde artan depremler, bölgedeki Santorini Yanardağı’nın harekete geçebileceği ihtimalini gündeme getirdi. Uzmanlar, artan sismik hareketliliğin yanardağları tetikleyebileceğini belirterek, bölgede olası bir patlama ihtimaline dikkat çekiyor.

Ege’de son haftalarda birçok deprem meydana geldi. Santorini Adası’nda gözlenen sismik hareketlilik endişe yaratıyor. Volkanik hareketlenmenin, büyük bir patlamaya yol açıp açmayacağı araştırılıyor.

Bu gelişmeler, Türkiye’de yanardağ olup olmadığı ve olası bir patlamanın etkilerinin neler olabileceği konusunda merakı artırdı.

TÜRKİYE’DE AKTİF YANARDAĞ VAR MI?

Sputnik'ten Selin Uludağ'ın haberine göre Türkiye, yakın geçmişte aktif olduğu bilinen ve hala faaliyet potansiyeli taşıyan 10 volkanik dağa ev sahipliği yapıyor.

Aktif Olabileceği Düşünülen Yanardağlar:

Acıgöl (Nevşehir)

Ağrı Dağı (Ararat)

Erciyes Dağı

Göllü Dağı

Hasan Dağı

Karaca Dağ

Karapınar Volkanik Alanı

Kula

Nemrut Dağı

Tendürek Dağı

Bunların yanı sıra son 10 bin yıl içinde aktif olabileceği düşünülen ancak teyit edilmemiş bazı volkanlar da bulunuyor:

Olası Aktif Yanardağlar:

Girekol Tepe

Gölcük

Kars Platosu

Süphan Dağı

Aktif Olmayan Yanardağlar:

Kapadokya

Bu yanardağlar binlerce yıldır patlamamış olsa da, bazı bilim insanları ilerleyen yıllarda aktif hale gelebilecekleri ihtimalini göz ardı etmiyor.

DEPREM YANARDAĞI TETİKLER Mİ?

Volkanik patlamalar ve depremler arasındaki ilişki bilim dünyasında uzun süredir tartışılıyor. Ancak yanardağların harekete geçmesi için tek başına bir depremin yeterli olup olmadığı net değil.

Büyük ölçekli depremler, magma hareketlerini hızlandırabilir. Santorini ve çevresindeki sismik hareketlilik, volkanın tetiklenmesine yol açabilir. Türkiye’deki volkanik dağlar için şu an için bir tehlike görünmüyor.

Ancak uzmanlar, Santorini Yanardağı’nın büyük bir patlama yapması halinde, küresel hava akımları ve atmosferdeki kül bulutlarının Türkiye’yi de etkileyebileceğini belirtiyor.

YANARDAĞ PATLARSA NE OLUR?

Büyük bir yanardağ patlaması, atmosferde devasa kül bulutları oluşturabilir. Uçuş güzergahları ve hava trafiği olumsuz etkilenebilir.

Kül bulutları tarım alanlarına zarar verebilir ve solunum rahatsızlıklarına yol açabilir. Santorini’nin patlaması, Ege Denizi’nde tsunami riskini artırabilir.

Uzmanlar, şu an için Türkiye’de doğrudan bir tehdit bulunmadığını ancak Santorini’deki hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.