Uzaydaki gizemli cisim 30 yıldır radyo dalgaları yolluyor

Yayınlanma: 24.07.2023 - 08:38

Güncelleme: 24.07.2023 - 08:38

Dünya'dan yaklaşık 15.000 ışık yılı uzaklıktaki yoğun manyetik bir nötron yıldızı, her 22 dakikada bir evrene radyo dalgaları yayarak astronomları ultra uzun periyotlarıyla şaşırtıyor.

Yoğun manyetik alana sahip nötron yıldızlarına magnetar diyoruz. Şimdi, 22 dakikalık periyotlar Dünya'daki zaman ölçeklerinde nispeten sık görünebilir, ancak çoğu magnetarın periyotları birkaç saniye ile birkaç dakika arasında değişir.

Chip'te yer alan bilgilerde astronomların evren boyunca, hatta kendi galaksimizin içinden bile yayıldığına tanık oldukları hızlı radyo patlamalarının (FRB'ler) çoğundan magnetarlar sorumludur. Ancak uzun periyotlu radyo patlamaları daha az rastlanan bir durum.

Ultra uzun periyotlu magnetar GPM J1839-10 olarak adlandırıldı ve ilk olarak uzak Batı Avustralya'da bulunan bir radyo teleskop dizini olan Murchison Widefield Array kullanılarak tespit edildi. Ekip tarafından araştırılan radyo arşivlerine göre, bu magnetarın patlamaları beş dakika kadar sürüyor ve en az 1988'den beri tekrarlanıyor.

Ekip ilk olarak Ocak 2022'de uzun periyotlu bir magnetar buldu, ancak nesnenin benzersiz olup olmadığını veya buna benzer başka nesneler olup olmadığını bilmek istiyordu. Temmuz 2022 ile Eylül 2022 arasında Murchison Widefield Array kullanılarak yapılan taramalar, ilk tespit edilen magnetardan beş kat daha uzun süre devam edebilen radyo patlamalarıyla GPM J1839-10'u buldu.

Kafa karıştırıcı bir şekilde bu magnetarın, ekibin gördüğü enerjik patlamaları yayamaması gerekiyor.

Hurley-Walker, keşfettikleri nesnenin radyo dalgaları üretmek için çok yavaş döndüğünü; bunun bir magnetar olduğunu varsayarlarsa, nesnenin radyo dalgaları üretmesinin mümkün olmaması gerektiğini söylüyor.