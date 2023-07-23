Mikro uydu taşıyan CERES-1 Y6 roketi uzaya gönderildi
Çin, CERES-1 Y6 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Ateşlenen ticari roket, planlanan yörüngeye Qiankun-1 ve Xingshidai-16 adlı iki ticari uydu götürdü.
Beijing merkezli yüksek teknoloji şirketi Galactic Energy tarafından geliştirilen, küçük ölçekli katı yakıtlı taşıyıcı roket olan CERES-1, mikro uyduları yörüngeye taşıyabiliyor.
Fırlatma, CERES-1 taşıyıcı roket serisinin 6. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
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