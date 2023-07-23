Mikro uydu taşıyan CERES-1 Y6 roketi uzaya gönderildi

Çin, CERES-1 Y6 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Xinhua
Yayınlanma: 23.07.2023 - 09:30
Mikro uydu taşıyan CERES-1 Y6 roketi uzaya gönderildi
Abone Ol google-news

Ateşlenen ticari roket, planlanan yörüngeye Qiankun-1 ve Xingshidai-16 adlı iki ticari uydu götürdü.

Beijing merkezli yüksek teknoloji şirketi Galactic Energy tarafından geliştirilen, küçük ölçekli katı yakıtlı taşıyıcı roket olan CERES-1, mikro uyduları yörüngeye taşıyabiliyor.

Fırlatma, CERES-1 taşıyıcı roket serisinin 6. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.


CERES-1 Y6 taşıyıcı roketi CERES-1 Y6

İlgili Haberler

Şıncou-16 taykonotları ilk uzay yürüyüşlerini tamamladı

Şıncou-16 taykonotları ilk uzay yürüyüşlerini tamamladı
Türk uzay aracında sona gelindi, imalata geçilecek

Türk uzay aracında sona gelindi, imalata geçilecek
Uzaylılara ait sinyaller bulduğumuzu nasıl anlayabiliriz?

Uzaylılara ait sinyaller bulduğumuzu nasıl anlayabiliriz?

En Çok Okunan Haberler