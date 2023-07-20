Türk uzay aracında sona gelindi, imalata geçilecek

Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:03

Güncelleme: 20.07.2023 - 12:29

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Programın ilerlediğini belirten Yıldırım, şu an gündemlerinde olan en önemli konulardan birinin uzaya gönderilecek ilk Türk uzay yolcusu olduğunu söyledi.

Yıldırım, Türk uzay yolcusunun uzayda iki hafta kalarak, 13 deney gerçekleştireceğini ifade ederek, biri asil, diğeri yedek iki adayın eğitimlerinin yoğun şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Eğitimlerin çok kapsamlı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Adaylar, birkaç farklı konuda eğitim alıyorlar. Uzaya gidecekleri kapsülde, prosedürlerle ilgili eğitim almaları gerekiyor. Bunun yanında uzaya gidildikten sonra kullanılacak altyapılar ve oradaki yeme, içme, uyuma ve benzeri süreçlerle ilgili eğitimler devam ediyor. Ayrıca, fırlatma sırasında yaşanabilecek olaylarla ilgili de bir eğitim var. Yani adaylarımız çok yoğun bir çalışma içindeler. Her şey çok yolunda gidiyor. Bu memnuniyet verici. Biz de konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Beklendiği gibi Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında, son çeyrekte bu fırlatmayı yapacağız ve ilk defa bir Türk vatandaşı uzaya çıkmış olacak."

ARACIN DİZAYN ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Ay'a gönderilecek uzay aracına ilişkin ilerlemenin de devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, bu konudaki yürütücünün TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) olduğunu anımsattı.

Yıldırım, Ay'a gidecek aracın TÜBİTAK UZAY tarafından hazırlandığını belirterek, "Aracın dizayn çalışmaları tamamlandı, kritik dizayn dediğimiz safhadayız, bu da bitmek üzere. Artık imalata geçilecek. Burada da her şey yolunda. İlk hedefimiz Ay'a ulaşmak. İlk seferden sonra yani 2029-2030'da yumuşak iniş planlıyoruz. Yumuşak iniş yapıldığı zaman da hedef, oraya (Ay'a) bir gezen araç indirip bilimsel veri toplamak, bunları ülkemize ulaştırarak bilim camiamızın kullanımına sunmak." dedi.

TUA'nın NASA tarafından düzenlenen "Space Apps Challenge-Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması"nın bu seneki paydaşlarından biri olduğuna dikkati çeken Yıldırım, bu gelişmeye ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yarışma NASA'nın organize ettiği, aslında gençlerin de çok ilgisini çeken önemli bir yarışma. Biz burada jüri üyesi olarak bulunuyoruz, destek veriyoruz. TUA'nın buraya davet edilmiş olması, Ajansımızın bugüne kadar yaptığı çalışmalarla, ortaya koyduğu Milli Uzay Programı ile dünyada, uluslararası sahada ve uzay camiasında iyi bir yer edindiğini, ciddi bir itibarı olduğunu gösteriyor. TUA, kısa sayılabilecek bir sürede çok mesafe aldı. Ortaya koyduğu Milli Uzay Programı da dünyada gerçekten ilgi topladı. Bugüne kadar gelinen seviyeden memnunum, tabii ki daha alacak çok yolumuz var. Bu konuda devletimizin desteği de aşikar, inşallah daha da ileriye gideceğiz."

Yıldırım, TUA'nın desteğiyle Uzay Keşif Topluluğu Derneğinin (UKET) bu yıl ikincisini düzenlediği, ODTÜ yerleşkesinde gerçekleştirilen ve 23 Temmuz Pazar günü sona erecek Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması'nın (Anatolian Rover Challenge) önemine de değindi.