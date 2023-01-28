Google, yazdıklarınızı müziğe dönüştüren yapay zekayı tanıttı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 10:47

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 10:47

Midjourney, DALL-E 2 ve ChatGPT’nin ortaya çıkışıyla yapay zekanın aslında ne gelişmiş olduğunu tüm dünya görmüştü. Yazıları görsellere dönüştüren yapay zekalara ek olarak filmlere dublaj yapabilen, sizin için tasarımlar hazırlayan, birkaç saniyede sesinizi taklit eden hatta mahkemede avukatlık yapan yapay zekalara bile ortaya çıkmıştı.

Öte yandan çok da popüler olmasa da bir yandan yapay zeka destekli müzik programları yavaş yavaş dikkat çekmeye başlıyor.

YAZARAK MÜZİK YAPMAK MÜMKÜN HALE GELİYOR

Google’ın MusicLM isimli yeni yapay zekası, aslında DALL-E 2 ile oldukça benzer bir yapıda çalışıyor. Ancak bu kez yazdıklarınız karşınıza bir görsel olarak çıkmak yerine müzik olarak ortaya çıkıyor. Bu noktada isterseniz tek bir enstrümanla ritim oluşturabilir isterseniz de tamamen bitmiş bir parça hazırlayabilirsiniz.

Webtekno'da detaylarına yer verilen MusicLM’in Github sayfasına bakıldığında Google AI ekibi tarafından yapay zekaya hazırlatılmış bazı örnek çalışmaları görebiliyorsunuz. Henüz geliştirme aşamasındaki yapay zeka bazı sesleri net veremese de üretilen seslerin Hi-Fi yani yüksek çözünürlükte olduğu aktarılıyor. Ayrıca bu yapay zekayı ChatGPT ile birleştirerek çok daha detaylı ve özgün müziklerin de hazırlanabileceği belirtiliyor.

YAZMAK YERİNE MIRILDANMAK DA YETERLİ

Projeyi geliştiren Google AI mühendislerinden birisi olan Keunwoo Choi, MusicLM’in 4 farklı yapay zeka modelinin birleşimiyle ortaya çıktığını belirtiyor. MuLan, AudioLM, w2v-BERT ve SoundStream isimli bu modellerin her birininse kendine has görevleri var. Tüm bu modeller birleştiğindeyse ortaya MusicLM çıkıyor.

Ayrıca MusicLM mırıldandığınız sesleri de birer şarkıya dönüştürebiliyor. Bu noktada rakiplerinin çok önüne geçen yapay zeka tıpkı DALL-E 2’ye gelen tepkiler gibi müzisyenlerden de yavaş yavaş tepki toplamaya başladı.

Henüz test aşamasında olan bu yapay zekanın hazırladığı müzikleri ve “sesleri” dinlemek ve incelemek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.