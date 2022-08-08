Araştırma ortaya koydu 'cüzdandan' kredi kartı borcu çıktı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:26

Tüketici Birliği Federasyonu, her ay farklı bir konuda Tüketicinin Nabzı’nı tutuyor. Temmuz ayının teması ise kredi kartları.

Federasyon temmuzda ‘Cüzdanımızda Ne Var?’ başlıklı bir araştırma yaptı.

Araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 33’ü kredi kart hesap özetinin tamamını ödeyemiyor. Borcunu öteleyen tüketiciler 20 milyonu bulurken üç aydır bu sayıda artış yaşanıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 66.5’i kredi kartı borcunun tamamını zamanında ödediğini belirtmiş. Yüzde 1.2’si kredi kartı borcunu hiç ödeyemezken yaklaşık yüzde 32’si ise kısmi ya da borcun asgari tutarını ödüyor.

Kredi kartı borcunun tamamını zamanında ödeyemenler ise daha çok:

Düşük gelir grupları (5500 TL altı, 5500-6999 TL ve 7000-9999TL),

Öğrenciler, ücretli çalışanlar ve çalışmayanlar

Kirada oturanlar

Aktif olarak kullanılan kredi kart sayısı fazla olanlar

Dikkat çekici bir sonuç ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini söyleyenler arasında emekli, öğrenci ve ücretli çalışanlar dışında profesyonel meslek sahibi kişler de bulunmakta. Kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini belirtenler ise daha çok aktif olarak bir ya da iki kredi kartı kullananların olduğu görüldü.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:

"Tüketici Birliği Federasyonu tarafından Haziran 2022’den itibaren, Tüketicinin Nabzı adıyla her ay farklı bir temayı ele alan kamuoyu araştırması yapılmaktadır. 2022 Temmuz ayında, tüketicilerin kredi kart kullanım alışkanlıkları ve borçluluk durumunun tespitine ilişkin kamuoyu araştırması, Cüzdanımızda Ne Var? başlığı ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süphan Nâsır ve Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Figen Öcal yönetiminde gerçekleştirilmiştir.

Tüketici Birliği Federasyonu tarafından geçtiğimiz yıl Aralık ayından bu yana, kredi kart borçluluğu ve yasal takibe düşen tüketici sayısındaki hızlı artışa dikkat çekilerek, bu soruna ilişkin ekonomi yönetiminin önlem alması gerektiğine işaret edilmiştir.

Nitekim yapılan kamuoyu araştırması sonuçlarına göre, tüketicilerin yüzde 33’ü kredi kart hesap özetinin tamamını ödeyememektedir. Halen kullanımda olan doksan milyon kredi kartının olduğu düşüldüğünde, yaklaşık 20 milyon tüketicinin cebindeki 30 milyon kredi kartının borcu her ay kısmi ödeme yapılarak ötelenmektedir. Hesap özeti borcunun tamamını ödeyemeyenlerin sayısının son üç ayda belirgin bir artış göstermiş olması da, ülke ekonomisinde yaşanan krizin boyutlarını açıkça ortaya koymaktadır. Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun yakın zamanda giderilememesi durumunda, halen yasal takipte olan 750 bin tüketiciye, milyonlarca tüketicinin eklenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Yine yapılan kamuoyu araştırması sonucuna göre, 36 milyon kredi kartının limiti dönem bitmeden dolmaktadır. Sağlık, kasap, manav, bakkal ve market alışverişleri büyük oranda kredi kartı ile yapılmakta, hatta semt pazarlarında dahi kredi kartı kullanımının yoğunlaştığı tespit edilmektedir. Bu sonuç, kredi kartı harcamalarının büyük oranda tüketicinin yaşamını sürdürmesi için zorunlu olarak satın almak zorunda olduğu kalemlerde gerçekleştiğini ortaya koyan ve sonuç olarak ekonomide yaşanan krizi gösteren başka bir olgudur.

"CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPMADI"

Elde edilen bu sonuçlar, ülke ekonomisine ilişkin resmi diğer göstergelerle teyid edilmektedir. Öyle ki, tüketicinin kredi kart borcu nedeniyle yaşadığı zorluk nedeniyle geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında bu konunun ele alınacağı duyurulmuş, ancak toplantı sonrası buna ilişkin açıklama yapılmamıştır.

Ekonomi yönetiminin hane halkı borçluluğu ve özellikle kredi kart borçları konusunda acilen önlem alması ve kredi kart borç stokunun eritilmesi yönünde çalışma yapması gerekmektedir.

Bu nedenle;

1-Öncelikle yasal takip süresi olan 90 günlük süre, salgın döneminde olduğu gibi 180 veya daha fazla süreye çıkarılmalıdır.

2-Kredi kart borç stokunun eritilmesi için de, kredi kart borçlarına yapılandırma olanağı getirilmelidir. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi sadece yasal takibe düşen kredi kartı borçları değil halen hesap özetinin kısmi olarak ödenerek ötelenen ve dolayısıyla halen yasal takibe düşmemiş kredi kart borçlarının yapılandırılması hedeflenmelidir.

Bu önlemlerin acilen yaşama geçirilmemesi durumunda, aileleriyle birlikte milyonlarca tüketici kısa bir süre sonra yasal takipler nedeniyle ekonominin dışına itilecek, haciz baskısı ile karşı karşıya kalacaktır."