Uzmanlar dijital bağımlılıkla mücadelenin önemine işaret ediyor: Bilinçli kullanım şart

21 Haziran 2022 Salı, 04:00

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, dijital dünyanın son on yılda her alanda kendini gösterdiğini belirterek, bireylerin dijitalleşmeyle farklı alışkanlıklar edindiklerini söyledi. Eraslan, “Özellikle 14-18 yaş grubunda olan bireyler dijital dünyada çok fazla vakit geçiriyor. Türkler günde 8 saat cam ekrana bakıyor, 8 saat de uyuyor. Dijital bağımlılıkta önlem alınmazsa büyük problemler ortaya çıkacak. Bilinçli kullanıcı olmak, ihtiyacımız olduğu zaman teknolojiyi kullanmak önemli. Dijital bağımlılığın önlenmesi yasa, biliçlendirme ve eğitimle olacaktır. Özellikle okullarda bunun çok net işlenmesi ve evlerde dijital hane kültürünün uygulanması gerekmektedir” dedi.

"BAKANLIKLARA BÜYÜK ROL DÜŞÜYOR"

Eraslan, bakanlıklara dijital bağımlılığın önlenmesi hakkında büyük rol düştüğünü ancak bir program, uygulama yapılmadığını kaydetti. Eraslan, “Eğer önlem alınmazsa önümüzdeki senelerde büyük problemler ortaya çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın medya okuryazarlığı dersi var. Ancak dersin içeriğinde iletişim araçları konusu mevcut değil, buna uygun olarak yeniden düzenlenmeli” diye konuştu. Eraslan, ebeveynlerin de dijital bağımlılık hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, aileleri biliçlendirmenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görevi olduğunu ancak herhangi bir uygulama yapılmadığını söyledi.

SANAL ZORBALIK ERGENLERDE YAYGIN

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu da, dijitalleşme ve teknoloji kullanımının yıkıcı sonuçlarının özellikle çocuklarda gözlemlendiğini söyledi. Seferoğlu, dijital bağımlılıkla ergenlik dönemindeki gençlerin sanal zorbalığa uğradığını veya sanal zorbalık yaptıklarını belirterek, “Çevrimiçi ortamlarda birey risk ve tehdit altına giriyor. Cinsel içerikli fotoğraf görme, cinsel içerikli mesaj alma, kanlı ve şiddet içeren içeriklerin ortaya çıkması, uyuşturucu kullanımıyla ilgili içeriklere maruz kalma. Çocuklar, pornografiyle yüz yüze geliyor, istismarla karşılaşıyor. En önemli bağımlılık nedeni aile içi sorunlar. Ergen birey, sanal ortamı daha eğlenceli buluyor. Hepsinin önüne geçmek için, velilerimize dijital teknolojilerin etkili ve doğru kullanımını anlatmak gerek. Nasıl dijital ebeveyn olunur sorusunun yanıtlanması gerek” ifadelerini kullandı.

Globalwebindex’in 2020 yılının 3. çeyreğinde yaptığı araştırmaya göre, Dünya’da günde ortalama 6 saat 54 dakika internette geçiriliyor. Buna sosyal medya, haber kanalları, televizyon ve alışveriş de dahil. Türkiye’de ise günlük olarak internette geçirilen zaman 7 saat 57 dakika.

Globalwebindex raporuna göre, sosyal medyada geçirilen günlük süre, Dünya’da kişi başı 2 saat 25 dakika, Türkiye’de ise bu süre 2 saat 57 dakika.

TÜİK’in 2021 Aralık raporunda 6-15 yaş grubu çocuklarda 2013 yılında internet kullanımı %50,8 iken 2021 yılında %82,7 oldu.