Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması

19 Haziran 2022 Pazar, 10:44

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de Gençlik Buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada gençlerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu’na sorulan sorular ve yanıtlar şöyle:

"ERDOĞAN'I HEP BİRLİKTE EMEKLİ EDECEĞİZ"

*Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı olması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor. Dolayısıyla zamanında seçim olacaktır gibi açıklamalar yapıyor ama aslında erken seçim olacak bizim tahminimize göre, Erdoğan da aday olacak ve biz de onu inşallah hep birlikte emekli edeceğiz.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ EN AĞI ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

*Kadına şiddet her geçen gün çoğalıyor, yaptırımlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kadına şiddet uygulayan kişinin yasada öngörülen cezayı hiçbir indirim almaksızın cezalandırılması, yani kravat taktı diye, ütülü pantolon giydi diye hakimin karşısına çıkıp iyi hal indirimi sağlamak mümkün değil, bu konuda çok kararlıyız, ben de, kadın kolları da kadınların oluşturduğu sivil toplum örgütleri de aynı görüşte. Kadına yönelik şiddettin bir başka penceresi daha var, sosyolojik olarak bakılması lazım. Şiddettin gerekçelerinin ortaya konulması lazım ve o gerekçelerle de ayrıca mücadele edilmesi lazım. Tek başına ceza değil, şiddeti bir anlamda yaygınlaştıran uygulamaların sosyolojik olarak nedenlerine bakmak gerekiyor o konuda da akademik dünyada çalışmalar var. Kadına yönelik şiddeti en ağı şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız.

"ONLAR YASA ÇIKARACAKLAR BASKI KURMAK İÇİN BİZ DE MÜCADELE EDECEĞİZ BASKILARI KALDIRMAK İÇİN"

*Sosyal medya yasası hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu eğer bu şekliyle çıkarsa Anayasa Mahkemesi’ne iptali için götüreceğiz, mücadelemizi yapacağız. Sonuçta demokrasiyi güçlendirmek, demokrasiyi gerçekten de toplumun dokularına kazandırmak için ortak mücadele etmek lazım. Size yönelik bir haksızlık olursa haberimiz olur, o haksızlıkla mücadele ederiz, sizin yanınızda olmaya devam ederiz, bu konuda emin olmanızı isterim. Onlar yasa çıkaracaklar baskı kurmak için bizde mücadele edeceğiz baskıları kaldırmak için, biz daha güçlüyüz çünkü biz demokrasiyi savunuyoruz.

"SANATÇI DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KİŞİSİDİR"

*Sanata karşı bir engelleme söz konusu bunun için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Sanatçı dünyanın en güçlü kişisidir, sanat ve kültürde Türkiye ne kadar çok zenginleşirse dünyadaki saygınlığı o kadar artar. Sanatçının gücünün anlatmak için bir örnek vereceğim; Alexandre Dumas’ın Üç Silahşörler kitabı vardır, kitabını gazetede tefrika ettiğinde yaz ayları gelir, gazetenin patronuna der ki; ‘Ben tatile çıkacağım tatil dönüşü romanı bitireceğim’, patronu itiraz eder romanı bitir ondan sonra git der, mahkemeye vereceğim der ve mahkemeye verir. Yargıç çağırır Alexandre Dumas’ı der ki; ‘Bütün Parisliler romanının sonunu bekliyor sen romanı yarım bırakıp gidemezsin.’ Alexandre Dumas geriye döner ‘Bana bir kağıt kalem getirir misiniz?’ der, romanın baş aktörünün adını yazar; ‘elinde kılıcı, ayakları titredi, yere düştü ve öldü.’ Altına, ‘son’ yazar, ‘götür yayınla’ der ve roman bitmiştir. Gazetenin patronu itiraz eder; ‘Yapmayın böyle bitiremezsiniz romanı’ der, ‘Romandaki bütün karakterlerin tanrısı benim’ der, sanatçı bu kadar güçlüdür. Demokratik ortamlarda sanat yeşerir, kısırlaştığı ortamlarda da sanatçı cezalandırılır çünkü sanatçı aykırıdır, rüzgara karşı durur, mücadelecidir"