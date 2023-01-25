Uzmanlar tüketicileri sanal dolandırıcıların ağına düşmemeleri konusunda uyardı: Cebinize gelen linki tıklamayın

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 06:57

Geçtiğimiz ay Bursa’da telefonuna gelen “Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?” mesajının altındaki linke tıklayan bir yurttaş mobil bankasındaki 62 bin lirasından oldu. Cumhuriyet konuya ilişkin İstanbul Barosu Bilişim Komisyonu Üyesi Avukat Ecem Sağol ve Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal ile konuştu.

Mağdur olmamak için SMS veya maille gelen her mesaja itibar edilmemesi gerektiğin söyleyen avukat Ecem Sağol, “SMS veya maille bir ahlaksızlık yaptığınız ya da terör örgütüyle bağlantılı olduğunuza ilişkin mesaj gelebilir. Veya yakınlarınızdan birinin acilen paraya ihtiyacının olduğu ya da borcunuz olduğu ve borcunuzu ödemediğiniz takdirde icra takibinin başlatılacağı gibi de mesaj gelebilir. Dolandırıcılar yurttaşları korkutarak ağına düşürmenin yanı sıra ‘hediye kazandınız’ şeklinde de mesaj atabiliyor. Hiçbirine itibar etmeyin. Bu, Türk Ceza Kanunu’nda ‘Malvarlığına Karşı Suçlar’ başlığı altında bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunun işlenmesi dolandırıcılık suçunun nitelikli halidir” dedi. Sağol sözlerini şu şekilde noktaladı: “Tanımadığınız kişilerden gelen e-posta ya da SMS’lerde bulunan linklere tıklamayın. İnternet bankacılığı dolandırıcılığı için sizi arayan, hesabınızın çalındığını söyleyen kişilere itibar etmeyin. Bu tip durumların önüne geçmek için sakıncalı bulduğunuz numaraları bankanıza ya da savcılığa bildirin”

"CEZALAR AĞIRLAŞTIRILMALI"

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal ise tüketicilerin bilinçli olması gerektiğine vurgu yaparak, “Gelen linklere hiçbir şekilde tıklanmaması gerek. Linkler virüsle taşıyor olabiliyor ya da işte bir haksız kazanç peşinde olan pazarlamacıları vesaire olabiliyor. Sosyal medya üzerinden yani iletişim araçları üzerinden yapılan dolandırıcılığın cezaları çok ağırlaştırılmalı” dedi.