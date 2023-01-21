Paraları kapısına gelen dolandırıcıya teslim etti

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 10:50

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 11:45

İstanbul Pendik'te emekli olan 76 yaşındaki E.K., 11 Ocak'ta polise başvurarak kendisini telefonla arayan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyledi.

Poliste ifade veren E.K. "Beni telefonla arayıp, terör örgütünün banka hesaplarımı ve kimlik bilgilerini ele geçirdiğini söyledi. Ona inandım. Bana evde bulunan paraları bir poşete koyarak, operasyon bitene kadar kendisine teslim etmemi istedi. Ona inanıp paraları bir poşete koydum. Kapıya gelen kişiye teslim ettim" dedi.

ŞÜPHELİYİ KAMERALAR KAYDETTİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği olayla ilgili yaptıkları çalışmada şüphelinin parayı almaya geldiği apartmana girişinin ve elinde para dolu poşetle çıkışını güvenlik kameralarının kaydettiğini belirledi.

Kamera görüntüleri kullanılarak takip edilen şüphelinin izi Esenyurt'ta bulundu. Polis 17 Ocak'ta düzenlediği operasyonla şüpheli Bahattin İ.'yi (46) gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelinin daha önceden 8 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.