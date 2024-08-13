Uzmanlar Türkiye’deki yavaş internetin neden olduğu olumsuzluklara dikkat çekti

Yayınlanma: 13.08.2024 - 05:27

Güncelleme: 13.08.2024 - 05:27

Dünyadaki en hızlı internet 285.02 mbps hızla Singapur’da. Türkiye ekonomik gelişmişlik düzeyinin benzer olduğu ülkelerden çok daha alt sıralardayken Türkiye’den daha hızlı interneti bulunan ülkeler arasında Burkina Faso, Seyşeller ve Kamboçya gibi ülkeler bulunuyor.

İnternet erişim performanslarını ölçen Speedtest by Ookla internet sitesinin yayımladığı rapora göre Türkiye’nin sabit internet hızı 42.43 mbps ile dünyada 159 ülke arasından 108. sırada.

Türkiye’deki internet hızlarının düşük olmasının nedenleri ve yarattığı olumsuzluklar hakkında bilişim uzmanı Ahmet Alphan Sabancı Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Düşük hızların nedeninin altyapı yatırımlarının yetersizliği olduğunu söyleyen Sabancı konu hakkında “Dünyada birçok yerde normal olan fiber altyapı bizde bulunamıyor. Bunun servis sağlayıcılarının yatırımları önemli görmüyor olması gibi ekonomik sebepleri var. Ülkemizde mobil internetin kullanım seviyesi çok daha yüksek. Dolayısıyla sabit internete göre buraya doğru bir yönelim var. Altyapı işlerinin Türk Telekom tekelinde olması gibi bir durum da vardı” dedi.

‘BİRÇOK ALANI ETKİLİYOR’

İnternet hızlarının düşük olmasının hayatın birçok alanında yaratacağı olumsuzluklara da değinen Sabancı sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“İş, eğlence ve iletişim gibi interneti neredeyse kullanmadığımız alan yok. İş alanında dünyada birçok ülkede hibrit çalışma sistemine geçilmesine karşın Türkiye’de geçilmemesi durumu var. Diğer yandan yatırımlar için de önemli bir konu internet hızları. İletişim altyapısının kötü olması yatırımcı için belirleyici bir etken olabilir.”