Uzmanlar uyardı: Kuantum Kıyameti'ne son birkaç yıl

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 08:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 08:00

Buna göre kuantum bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler, internet bankacılığından devlet sırlarına kadar bir dizi gizli bilgiyi açığa çıkarabilir.

Bazı uzmanlar bunun 8 ila 20 yıl içinde gerçekleşeceği görüşünde.

Daily Mail'in bir siber güvenlik uzmanının görüşlerine yer verdiği haberine göre özellikle Google ve IBM gibi teknoloji devlerinin geliştirdiği kuantum bilgisayarlara dikkat etmek gerekiyor.

Siber güvenlik şirketi Sectigo'nun yetkili isimlerinden Tim Callan, bugün ilkel durumda olan kuantum bilgisayarların yakın gelecekte "bugün kullandığımız şifreleme yöntemini saf dışı bırakacağını" söyledi.

GÜVENLİ GÖRÜLEN ŞİFRELEME SİSTEMİ KIRILABİLİR

Independent Türkçe'nin aktardığı bu endişe kısa süre önce Çinli araştırmacıların yayımladığı bir akademik makaleyle gündeme gelmişti. Makalede kuantum bilgisayarların bugün verileri çevrimiçi ortamda güvende tutan şifreleme sistemini kırabileceği yazılmıştı.

Günümüz bilgisayarlarında çok anahtarlı şifreleme sistemleri kullanılıyor. Yani örneğin, cep telefonunuz iki anahtara sahip: Açık ve özel anahtar.

Sizinle iletişim kurmaya çalışan cihaz, örneğin mesajı şifrelemek için telefonunuzun açık anahtarını kullanıyor. Bu şekilde mesaj şaşırtıcı derecede uzun bir sayıya dönüştürülüyor.

Daha sonra cihazınızın özel anahtarı bu kodu çözerek mesajın orijinaline ulaşıyor ve okumanız için size sunuyor.

BİTLER VE KÜBİTLER

1970'lerden beri kullanılan bu sistem şimdilik yeterince güvenli. Zira üçüncü kişilerin mesajı sizden önce açabilmesi için önce kodu kırması gerek.

Siber güvenlik uzmanı Callan, bugünkü bilgisayarların tüm olasılıkları tek tek deneyerek bu kodu kırmasının yaklaşık 300 trilyon yıl süreceğini belirtiyor.

Ancak çoğu uzman, kuantum bilgisayarların devasa hesaplama gücünün bu kodu kırmaya yeteceği görüşünde.

Bugünkü bilgisayarların hesaplamaları ikili koda dayalı: 0'lar ve 1'lerden oluşan bitler. Kuantum bilgisayarlarda ise aynı anda 0, 1 veya her ikisinin de değerini alabilen kübitler var.

Bu da kuantum cihazların, günümüz bilgisayarlarının çözmesi yıllar alan sorunları milyarlarca olasılığı aynı anda değerlendirerek birkaç saniyede çözebileceği anlamına geliyor.

"Kuantum bilgisayarların evrimi, veri güvenliği için önemli bir tehdit" diyen Callan, şöyle ekliyor:

Muazzam işlem güçleri, kodları büyük bir hızla kırarak önemli verileri, banka hesabı bilgilerini, tıbbi kayıtları ve devlet sırlarına kadar her şeyi savunmasız bırakabilir.

Bazı uzmanlar bu senaryo karşısında o kadar endişeli ki bunu "Kuantum Kıyameti diye niteliyor.

Siber güvenlik uzmanlarının bu senaryoya aynı zamanda "K-Günü" dediğini aktaran Callan, şu ifadeleri kullanıyor:

Kuantum bilgisayarlar, aynı anda 1, 0 veya her ikisi de olabilen 'kübitleri' kullandıkları için 'klasik bilgisayarlardan' milyonlarca kat daha hızlı olacak.

KIYAMETE KARŞI ABD YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi geçen yıl olası kuantum saldırılarına karşı önlem olarak güvenlik prosedürlerini güncelleme kararı almıştı.

Güncellemenin 2024'e kadar yapılması hedefleniyor.

Kuantum bilgisayarlar henüz emekleme aşamasında ama halihazırda geliştirilenler arasında da endişe yaratan örnekler var.

Örneğin IBM'nin 2021'de tanıttığı Osprey bilgisayarı 400 kübit içeriyor. Çinli araştırmacılar ise 378 kübitlik nispeten küçük bir kuantum bilgisayarın bile güçlü şifreyi kırabileceğini savunuyor.

Bu yüzden Callan'a göre 8 ila 20 yıl fazla bir beklenti bile olabilir:

Bu iddia, bizi Kuantum Kıyameti'nin çoktan başlayıp başlamadığını düşünmeye sevk ediyor.