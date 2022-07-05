Kuantum işlemci Borealis, 9 bin yıl sürebilecek bir hesaplamayı 36 mikrosaniyede yaptı
Toronto'lu araştırmacılar, Kuantum işlemci Borealis sayesinde süper bilgisayarların 9 bin yılda çözebileceği bir denklemi 36 mikrosaniyede çözdü.
Toronto merkezli Xanadu Kuantum Teknolojileri şirketinden araştırmacılar, süper bilgisayarların hesaplamak için yaklaşık 9 bin yıl harcaması gereken bir problemi, sadece 36 mikrosaniyede hesapladı.
ADINA YARAŞIR KUANTUM ÇİPİ, 'BOREALIS': KUTUP IŞIĞI
Borealis adındaki kuantum işlemcisi, adına yaraşır şekilde, kuantum bilgilerini iletmek için ardışık ışık patlamaları kullanıyor.
Nature'da yayınlanan makaleye göre, bir fotonik kuantum bilgisayar çipi kullanan Borealis, zor bir örnekleme problemini tamamlama hızıyla, mevcut en hızlı bilgisayarları ve algoritmaları ezip geçti.
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