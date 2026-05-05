Valve'nin piyasaya sürdüğü oyun kumandası kısa sürede tükendi

5.05.2026 19:04:00
Valve'nin kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü Steam kontrolcüsünün stokları kısa süre içinde tükendi.

Valve, Steam odaklı ürünler tanıtmaya devam ederken, yeni oyun kontrolcüsü bir süre önce çıkış yaptı. Valve'nin kendi platformu üzerinden satışa sunduğu cihaz birkaç saat içinde tükendi. Cihaz, PC ekosisteminde kullanılabilen bir kontrolcü. Steam Deck'te olduğu gibi özel kontrol tuşlarına sahip.

Oyun kumandası yalnızca Valve'nin internet sitesi üzerinden satılıyordu. Bu sebeple 100 dolar olmasına rağmen kısa sürede cihazın stokları tükendi. Ürün kolay bulunmadığı için bazı kişiler ürünü satın alıp, cihazı bulamayan ancak satın almak isteyenlere 250 dolar gibi fahiş fiyatlara satmaya başladılar.

Cihaza olan talebin bir diğer sebebi de Valve'nin yolda olan Steam Machine adını verdiği cihaz. Bu cihaz, PC ve konsolu bir araya getiren hibrit bir sisteme sahip olacak. Oyunseverlerin heyecanla beklediği cihaz, RAM krizinden etkilendiği için çıkışı da ertelendi. Cihazla ilgili çok fazla spekülasyon olsa da fiyatının yüksek olacağı konusunda herkes mutabık. Söylenene göre cihaz 600 dolardan daha uygun olmayacak.

