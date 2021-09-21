Varank'tan uçan araba iddiası: 'Saman' ve 'Samanyolu'yla anlattı
TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz Samanyolu galaksisi dediğimizde sadece akıllarına saman gelen anlayışa aldırış etmeden teknolojiye yatırım yapacağız" dedi.
6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'21) açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bor ile çalışan aracın deneme sürüşünü gerçekleştirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri tanıtım töreni ve Türk Patent ve Marka Kurumu'nun düzenlediği 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’21) açılış törenine katıldı.
Varank burada yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı.
UÇAN ARABA TARTIŞMASI
Varank, teknolojiye ve gençlere yatırım yapacaklarını söyleyerek "Ne zaman 'uçan araba' desem bizimle dalga geçmeye çalışıyorlar ama uçan araba, yapay zeka, hibrit roket teknolojileri konusunda dünya bizi konuşacak" dedi.
Varank ayrıca, "Biz Samanyolu galaksisi dediğimizde sadece akıllarına saman gelen anlayışa aldırış etmeden teknolojiye yatırım yapacağız" diye konuştu.
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