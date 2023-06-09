Venüs görevi askıda! Uzay aracı 2025 yılında gidecek

Yayınlanma: 09.06.2023 - 09:38

Güncelleme: 09.06.2023 - 09:38

ABD merkezli şirketin adı açıklanmayan bir sözcüsü, teknoloji haberleri sitesi TechCrunch'a müşterilerinin taleplerine öncelik verdiklerini söyledi ve başka bir ayrıntı vermedi.

Saygın bilim yayını MIT Technology Review ise uzay aracı ve sondanın fırlatılışı için yedek tarih olarak Ocak 2025'in planlandığını hatırlattı.

5 AYDA VENÜS'E VARACAKTI

Independent Türkçe'de yer alan haberde Rocket Lab, Venüs'e gitme planını ilk kez Ağustos 2020'de duyurmuştu. Görevle ilgili ayrıntılarsa iki sene sonra yayımlanmıştı. Şirket, Venüs'ün bulutları arasına bir Elektron uzay aracı ve Foton sondası fırlatmak istediğini açıklamıştı.

20 kilogram ağırlığındaki sondanın, 5 ayda Venüs'e varması, gezegenin bulutlarında yüksekten yeryüzüne düşerken sadece 3-5 dakikada veri toplaması planlanıyor. Sondanın yaşam veya yaşanabilirlik kanıtına bakılması isteniyor.

Birleşik Krallık'taki Cardiff Üniversitesi ve ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, Eylül 2020'de Venüs'ün asidik bulutlarında fosfin gazı tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisi olduğunu duyurmuştu. Araştırmacılar, Venüs atmosferinde tespit edilen fosfinin kaynağının ancak "canlı bir şey" olabileceğini öne sürüyor.

Ancak bazı uzmanlar, bu hipotezi sorguluyor ve gazın henüz açıklanamayan atmosferik ve jeolojik süreçlerden kaynaklanabileceğini ifade ediyor.

Rocket Lab de Venüs'ün atmosferinde yaşam için gerekli koşulların mevcut olup olmadığını tespit etmek istiyor. Foton sondası fosfini değil bulut katmanlı parçacıklar içindeki organik moleküllerin varlığını araştırmayı hedefliyor. Şirket ayrıca bulut parçacıklarının kırılma şekillerini ve indekslerini (bileşime dair bir temsilci) belirlemeyi amaçlıyor.

Sondanın havadayken yakaladığı verileri basınç ve sıcaklar uzay aracını yok etmeden önce Dünya'ya yollaması bekleniyor.