Venüs'te yaşama dair yeni kanıtlar bulundu

Yayınlanma: 11.07.2023 - 10:11

Güncelleme: 11.07.2023 - 10:11

2020 yılında Cardiff Üniversitesi’nden Jane Greaves liderliğindeki ekip, yayınladıkları bir çalışma büyük bir gündem yaratmıştı. O araştırmada, Güneş’e en yakın ikinci gezegen Venüs’ün bulutlarında fosfin (PH³) keşfedildiği paylaşılmıştı.

Araştırma, bilim dünyasında büyük bir tartışmaya yol açmış, yapılan diğer çalışmalarda ise benzer sonuçlara ulaşılamamıştı. Ancak aynı ekip, yepyeni ve çok daha şaşırtıcı bir sonuca ulaştığını açıkladı.

VENÜS'ÜN ATMOSFERİNİN DERİNLİKLERİNDE FOSFİN KEŞFEDİLDİ

Webtekno'nun aktardığı haberde Kraliyet Astronomi Derneği'nin Ulusal Astronomi Toplantısı’nda konuşan Jane Greaves, Venüs atmosferinin derinliklerinde fosfin keşfedildiğini açıkladı. James Clark Maxwell Teleskobu ile gezegeni inceleyen ekip, fosfinin kaynağının atmosferin alcak bölgeleri olduğunu düşündüğünü paylaştı.

FOSFİN KEŞFİ NE ANLAMA GELİYOR?

Fosfin, Dünya’da oksijen oranının çok düşük olduğu ortamlarda yaşayan mikroorganizmalar tarafından üretiliyor. Bu nedenle bu kimyasal bileşiğe farklı gezegenlerde rastlamak, o gezegende yaşamın varlığına işaret olarak değerlendiriliyor.

Ancak Venüs atmosferinde fosfin bulunması, kesinlikle gezegende yaşam olduğu anlamına da gelmiyor. İnsanlığın henüz bilmediği “abiyotik (biyolojik olmayan)” süreçlerin de fosfinin üretilmesine neden açabileceği değerlendiriliyor.

2020 yılında tartışma başlatan ve ek çalışmalarda hakkında herhangi bir kanıta ulaşılamayan keşfin ardından bu keşifle de daha fazla araştırmanın başlaması bekleniyor.