Venüs'ün neden tersine döndüğünün nedeni bulunmuş olabilir

Yayınlanma: 12.01.2024 - 14:49

Güncelleme: 12.01.2024 - 14:49

Dünyanın kötü ikizi olarak da tanımlanan Venüs'ün güneş sistemimizdeki diğer gezegenlere göre daha fazla dikkat çekmesine yardımcı olan bazı çok belirgin farklılıkları bulunuyor. Bu farklıların belki de en önemlisi, yanlış yönde dönmesi. Şimdi bazı araştırmacılar Venüs’ün tuhaf dönüşünün gizemini çözmüş olabileceklerine ve bunun tamamen bir ay yüzünden olabileceğine inanıyorlar.

ARAŞTIRMA ESKİ TEORİLER ÜZERİNE ODAKLANIYOR

Chip'in aktardığı bilgilere göre ters yönde bir yörüngeye sahip eski bir ayın Venüs’ün dönüşünün tersine dönmesine neden olmuş olabileceği önerisi tam olarak yeni değil. Ancak yeni bir çalışma, araştırmacıların bilgisayar simülasyonları kullanarak bunun ne kadar olası olduğunu test etmesiyle hipotezi daha da derin bir şekilde araştırdı.

Tahmin edilebileceği gibi, yeni çalışmanın odak noktası eski bir ayın uyguladığı çekim kuvvetinin gerçekten Venüs’ün dönüşünü değiştirip değiştiremeyeceğini veya teorinin tamamen yanlış olup olmadığını incelemekti. Venüs’ün potansiyel olarak yaşanabilir bir gezegen olarak görülmesi, uzun bir süredir bilimsel gözlemlerin hedefi olmasına sebep oldu. Ancak aşırı yüksek bir sıcaklığa ve farklı bir dönüşe sahip olması da gezegen hakkında pek çok teorinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu çalışma da Venüs’ün dönüşünün eski bir ay tarafından tersine çevrilmiş olabileceğini destekliyor.

Güneş sisteminin erken dönemlerinde var olan eski bir ay, gezegen ve hatta bir kuyruklu yıldızın gezegene çarpmasıyla da dönüşün tersine dönmüş olması da mümkün olabilir. Ne yazık ki, sınırlı verilerimiz nedeniyle Venüs’ün benzersiz dönüşünün doğasını tam olarak kanıtlamak şimdilik neredeyse imkansız gözüküyor.

Yine de bu tür teorileri test etmek ve bunların gerçekleşme ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu görmenin ilginç olduğu söylenebilir.