Mehmet Şimşek'ten vergisiz telefon açıklaması: '15 model üzerinde çalışma yapıyoruz'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında bulunan üniversite öğrencilerine 'vergisiz telefon’ çalışmasının ayrıntıları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergisiz telefon düzenlemesiyle ilgili, "Türkiye’de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti.
Buna göre, üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ile bilgisayar sahibi olacak.
CNN Türk'ün aktardığı habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gençlere vergisiz telefon için 15 model üzerinde çalışma yapıldığını ifade etti.
"CARİ AÇIĞI DÜŞÜNEREK HAREKET EDECEĞİZ"
Bakan Şimşek’in, “Türkiye’de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor. Cari açıktan dolayı Türkiye’de üretim yapan firmalar bu kapsama dahil edilecek. 60 milyar Dolar cari açığımız var, bunu düşünerek hareket edeceğiz” dediği belirtildi.
Konunun önümüzdeki günlerde yapılacak ilk kabine toplantısında değerlendirileceği öğrenildi.
TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPAN FİRMALAR
Gençlere vergisiz telefon düzenlemesinin detaylarının belli olmasının ardından gözler Türkiye’de üretim yapan firmalara çevrildi.
Buna göre, Xiaomi, Samsung, OPPO, TCL, REALME, OMİX, GENERAL MOBİLE, TECNO MOBİLE, POCO gibi markalara ait bazı telefonların bu kapsamda olduğu belirtiliyor.
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