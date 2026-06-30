Veri sızıntısının sonuçları: iPhone 18 Pro üretim hattında görüntülendi

Apple'ın yeni iPhone 18'lerinin bir kısmı bu eylülde karşımıza çıkacak. Telefonlara yönelik geçen yıldan beri onlarca sızıntı ve tahmin yapılsa da ilk kez gerçek verilere dayanan bir sızıntı gerçekleşti.

Sızdırıldığı belirtilen dosyalar arasında tedarikçi bilgileri başta olmak üzere parça listeleri ve telefonun düşme testlerini gösteren fotoğrafların ve videoların yer aldığı belirtiliyor. Telefonlar hakkında farklı sosyal medya platformlarında farklı ayrıntılar paylaşılıyor.

Buna göre bir süredir yeni renk olarak kiraz kırmızısı adı verilen bir tonun iPhone'lara taşınacağı görülmüş oldu. Sızıntılarda yer alan bu yeni renk seçeneğine ek olarak Dynamic Island’ın biraz daha küçük olacak. Telefonlarla ilgili bilinen diğer teknik bilgiler ise A20 Pro işlemcisinin kullanılacak olması ve burada tercih edilecek tasarımın sı dağılımını iyileştireceği tahmin ediliyor. Bu sayede iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri daha uzun kullanımda daha az ısınma sorunu yaşatacak.