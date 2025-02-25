Veriler Mars'ta eskiden okyanus ve kumsal olabileceğini gösteriyor

ABD ve Çin'den araştırmacılar, Mars'taki yer altı verilerinin, kızıl gezegende eskiden okyanus ve kumsal olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Veriler Mars'ta eskiden okyanus ve kumsal olabileceğini gösteriyor
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AA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:10

ABD'deki Penn State Üniveritesi ve Çin'deki Guangzhou Üniversitesinden araştırmacılar, Çin'in yer aracı Curong'un Mars'taki yer altı görüntüleme verilerini inceledi.

Araştırmacılar, Curong'un verilerini, Dünya'da sahil kenarında yer altından alınan verilerle karşılaştırmaları sonucu benzerlik tespit etti.

Mars'taki yer altı yapısının, Dünya'daki ova ya da okyanus yönüne eğilimli topraklara benzer bir açıda olduğunu ifade eden araştırmacılar, verilerin, Mars'ta daha önce kumsal ve okyanus bulunduğuna işaret ettiğini belirtti.

Araştırmacılar, bu kumsalların zaman içinde pozisyonunun değişmiş olabileceğini kaydederek, kuzeye eğimli bazı yapılar görüldüğünü ve kumsalların zaman içinde okyanusa doğru ilerlemiş olabileceğini ifade etti.

Kumsalın "okyanus yönünde kuzeye doğru en az 1,3 kilometre uzandığını" belirten araştırmacılar, bu yapıların bölgede gelgitler, dalgalar ve tortuya yol açan nehir olması gerektiğine işaret ettiğini aktardı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, araştırma yazarlarından Dr. Benjamin Cardenas, yaptığı açıklamada, incelenen yapıların volkan ya da kumullara benzemediğini, kumsal ve okyanus olduğuna işaret eden bu yapılar nedeniyle yaşam izlerinin araştırılması gerektiğini kaydetti.

Araştırmanın bulguları "The Proceedings of the National Academy of Sciences" adlı dergide yayınlandı.


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