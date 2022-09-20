Virüse maruz kalıp kalmadığınızı tespit edebilen maske
Koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri virüslere karşı geliştirilen koruyucu maskelerin çeşitlendiğini gördük. Geliştirilen maske ise oldukça faydalı duruyor.
Bilim insanları, aralarında inflüenza ve koronavirüsün de bulunduğu yaygın solunumsal virüsleri havadaki su damlacıklarından veya aerosollerden tespit edebilen bir yüz maskesi geliştirmişler. Yeni Matter bülteninde sunulan ve yüksek derecede hassas olan bu maske, etraftaki havada hedefteki patojenlerin bulunması halinde takan kişileri 10 dakika içinde cep telefonları aracılığıyla uyarıyor.
Havadaki virüsü tespit edip uyarıyor
Populer Science Türkiye'deki yazıya göre Şangay Tongji Üniversitesinde çalışan ve makalenin eş yazarı olan malzeme bilimci Yin Fang, “Önceki araştırmalar yüz maskesi takmanın hastalığın yayılma ve bulaşma tehlikesini azaltabileceğini gösterdi” diyor. “Bu yüzden biz de havada virüs bulunup bulunmadığın tespit edebilen ve takan kişiyi uyaran bir maske yapmak istedik.”
COVID-19 ve H1N1 gribine sebep olan solunum kaynaklı patojenler, enfekte kişiler konuştuğu, öksürdüğü ve hapşırdığı zaman yayılan küçük su damlacıkları ve aerosoller yoluyla bulaşıyor. Özellikle ufak aerosoller olmak üzere virüs taşıyan bu moleküller, havada uzun bir süre kalabiliyor.
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