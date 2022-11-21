Vivo'nun amiral gemisi X90 serisinin özellikleri ortaya çıktı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 07:20

Birkaç yıl içinde adını daha sık duymaya başladığımız Vivo, yeni akıllı telefon serisini tanımaya hazırlanıyor. Toplamda üç farklı modelden oluşması beklenen X90 serisinin, bazı özellikleri belli oldu.

VIVO X90 SERİSİNİN ORTAYA ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

2023 yılının ilk yarısında tanıtılacak olan telefon serisi hakkında daha önce Twitter üzerinden bazı özellikler sızdırıldı.

Ortaya çıktığı kadarıyla Vivo X90'da 6.78 inçlik AMOLED bir ekran yer alacak. Bu ekran 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacakken, ekran çözünürlüğü de 2800x1260 piksel olacak. Ön kamerasında 32 Megapiksellik bir kamera tercihi yapan şirket, arka kamerada 50 Megapiksel, 12 Megapiksel portre ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamerayı tercih etti. Diğer bir yandan işlemci tarafında ise MediaTek Dimensity 9200 yer alacak. Bataryası 4819 mAh olan cihazın 120W hızlı şarj desteği de olacak.

Ortaya çıktığı kadarıyla Vivo X90 Pro modelinde ise yine 6.78 inçlik AMOLED bir ekran tercih edildi. Bu ekran 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacakken, ekran çözünürlüğü de 2800x1260 piksel olacak. Ön kamerasında 32 Megapiksellik bir kamera tercihi yapan şirket, arka kamerada 50 Megapiksel, 50 Megapiksel portre ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamerayı tercih etti. Diğer bir yandan işlemci tarafında ise MediaTek Dimensity 9200 yer alacak. Bataryası 4879 mAh olan cihazın 120W hızlı şarj desteği de olacakken diğer modelden farklı olarak 50W kablosuz şarj desteği sunulacak.



KAMERA TARAFINDA ÖNEMLİ GELİŞTİRMELER VAR

En üst tarafta konumlandırılan Vivo X90 Pro Plus modelinde ise yine 6.78 inçlik AMOLED ekran kullanılacak. Bu ekran 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacakken, ekran çözünürlüğü de 2800x1260 piksel olacak. Ön kamerasında 32 Megapiksellik bir kamera tercihi yapan şirket, arka kamerada 50 Megapiksel, 50 Megapiksel portre ve 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamerayı tercih ederken diğer modellerden farklı olarak burada 64 Megapiksel telefoto sensörü yer alacak. İşlemci tarafında ise MediaTek Dimensity 9200 yer alacak. Bataryası 4700 mAh olan cihazın 80W hızlı şarj desteği de olacakken diğer modelden farklı olarak 50W kablosuz şarj desteği sunulacak.

