Kamera tarafında iddialı olacak Vivo X90 Pro+ yolda
Akıllı telefon sektöründe yerini sağlamlaştırmak isteyen Vivo, X90 Pro+ modeli ile dikkat çekmeyi hedefliyor.
Vivo X90 Pro+ yakında tanıtılacak ve ortaya çıktığı kadarıyla kamera tarafında iddialı olacak. Vivo eskiden Nokia'nın da kamera için beraber çalıştığı Zeiss ile ortaklık kurmuş durumda. Yeni akıllı telefon modelinde de Zeiss imzalı kamera lensleri yer alacak. İşlemci olarak Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2'sine güvenecek olan Vivo, bu modeli amiral gemisi olarak geliştirdi.
VIVO X90 PRO+ ÖZELLİKLERİ NELER?
Telefonun kamera sisteminde yer alan 1 inç boyutlarında 50 Megapiksel Sony IMX989 geniş açılı kameraya, 48 Megapiksellik Sony IMX598 ultra geniş açılı, 50 Megapiksel Sony IMX578 portre ve 64 Megapiksellik OmniVision OV64B periskop lens eşlik edecek.
Telefonda yer alan bu kamera dizilimine ek olarak 100x yakınlaştırma yapan hibrit sistem yer alacak. X90 Pro+ modelinde aynı zamanda 32 Megapiksellik ön kamera yer alacak.
6.78 inç E6 AMOLED ekranın yer alacağı telefonda 2K 144Hz ekran yenileme hızı sunulacak.
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