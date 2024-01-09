Vodafone mobil veri başına tüketilen enerji miktarını yüzde 20 azalttı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 08:50

Güncelleme: 09.01.2024 - 08:56

Dijital, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için amaç odaklı yaklaşımıyla değer yaratmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, bünyesinde uyguladığı ve paydaşlarına sunduğu çözümlerle enerji verimliliği alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2022-2023 mali yılında, şirketin, mobil veri başına tüketilen enerji miktarı yüzde 20 azaltılırken, yenilenebilir enerji üretim miktarı ise yüzde 4 artırılarak toplam 1089 megavat elektrik üretildi.

Aynı dönemde 11 veri merkezi, 16 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen 617 bin 580 megavat elektriğin tamamı, yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilerek "kapsam 2" emisyonları sıfırlandı. Baz istasyonları ve birim veri başına sera gazı yoğunluğu ise yüzde 99 azaltıldı.

VODAFONE TÜRKİYE, ENERJİ TASARRUFUNU BİRÇOK YÖNTEMLE SAĞLIYOR

Şirket, enerji tasarrufu kapsamında birçok farklı yöntem kullanıyor. Ofis binalarında iklimlendirme sistemlerini verimli kullanmak amacıyla otomasyon sistemlerinden faydalanılıyor. Bu sayede, kayıplar ve iklimlendirme için gerekli olan tüketim miktarları minimuma indiriliyor.

Klima santrali gibi ekipmanların elektrik motorlarında, sürücü sistemleri kullanılarak motorların ihtiyacı kadar çalışması sağlanıyor. Ofislerde, veri takibiyle doğal kaynakların tüketiminden oluşacak günlük farklılıklar kontrol edilerek, varsa kök nedenler ortadan kaldırılıyor.

Aydınlatma sistemleri otomasyondan takip ediliyor, mesai saatleri dışında binayı sadece ihtiyaç duyulacak kadar aydınlatmayla yönetmek için sensörlerden faydalanılıyor. Yeni projelerde veya ekipman alımlarında enerji verimliliği yüksek ekipmanlar seçiliyor, aydınlatma sistemleri LED olarak tasarlanıyor. Binada 24 saat açık olması gerekli asansör önü gibi alanlarda tüketimi düşük LED aydınlatma kullanılıyor.

Vodafone Türkiye'nin veri merkezlerinde, klimalardaki yapay zeka entegrasyonu sayesinde yüzde 30'a varan enerji tasarrufu sağlandı. Değişken Frekanslı Sürücü (VFD) uygulaması sayesinde veri merkezlerindeki konvansiyonel soğutma ünitelerinin fanları değişken hızlı hale getirilerek yüzde 14 enerji tasarrufu elde edildi.

Esenyurt Veri Merkezinde 475 kilovat ve Adana Veri Merkezinde 250 kilovat kapasitesinde yüksek verimli monokristal yapıda PV paneller kullanılarak güneş enerjisi tesisleri kuruldu.

2022-2023 mali yılında, Esenyurt Teknoloji Merkezi'ndeki çatı tipi güneş enerjisi sistemi sayesinde 319,3 megavat enerji üretilerek 207 ton, Vodafone Adana Bulut Teknoloji Merkezi'ndeki güneş enerji sistemi sayesinde ise 517 megavat enerji üretilerek 335,1 ton karbon salınımın önüne geçildi.

Baz istasyonlarında yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak amacıyla Antalya bölgesinde hibrit güneş sistemleri kuran Vodafone, 2024'te toplam 232 kilovatlık kurulu güce sahip hibrit güneş sistemini devreye alacak. Şirket, tüm sahalarının enerji verimliliklerini aylık olarak ölçümlemeye ve Agile ekipleriyle iklimlendirmeye, yenilenebilir enerji ve optimizasyon projeleri yürütmeye devam ediyor.

Şirket, 2022-2023 mali yılında IoT çözümleriyle müşterilerinin toplam 195 bin 300 ton karbon salınımına engel olmalarına destek olarak, yaklaşık 1 milyon 171 bin 800 ağaç dikimine eş değer tasarruf sağladı.