İnternetin en popüler web sitesi hangisi?

Yayınlanma: 08.01.2024 - 11:26

Güncelleme: 08.01.2024 - 11:26

İnternetin yükselişiyle ihtiyaçlara yönelik sitelerin çıkışı aslında paralelelik gösteriyor. Öte yandan her yıl bazı web siteleri öne çıkıyor. En çok tıklanan ve sıklıkla ziyaret edilen bu siteler, kullanıcıların taleplerine en çok karşılık veren veriyor.

2021'in sonlarındaki bir listede TikTok en üst sıralarda yer alıyor olmasına rağmen Google, internetteki popülerliğini geri aldı.

Cloudfare Radar'ın alan adı popülerlik sıralamasına göre Google ve Google'ın yan kuruluşları en popüler web siteleri arasında yerini alıyor. İşte 6 Ocak 2024 itibarıyla en popüler web siteler: