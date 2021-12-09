Volkswagen çip krizi için tarih verdi

09 Aralık 2021 Perşembe, 00:00

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen, neredeyse tüm sektörleri etkileyen çip krizinin 2022’nin ilk yarısında da devam edeceğini açıkladı. Öte yandan Reuters’ın haberine göre, küresel çip tedarikinde gelecek yıl en azından ufak bir iyileşme görülebileceği belirtildi.

Şirket yaptığı açıklamada, “Volkswagen Grubu, yarı iletken malzemelerin yetersiz tedarikinin üretim aşamalarındaki etkisini en aza indirmek için elinden gelen her şeyi yapmakta ve tedarikte yaşanan sıkıntıları azaltmak için yarı iletken malzeme üreticileri ve tedarikçileri ile aktif olarak çalışmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

