Volkswagen duyurdu: O modellere güncelleme geliyor
Volkswagen bugün yaptığı açıklamada, ID modellerine yeni bir yazılım güncellemesi geleceğini açıkladı. Güncellemenin ayrıntılarında Tesla ile benzerlikler dikkat çekti.
Alman araba markası Volkwagen, ID modelleri için güncelleme yayınlayacağını duyurduğu bir açıklama yaptı. Volkswagen ID sahipleri, güncelleme ile birlikte gelişmiş bilgi-eğlence sistemine sahip olacak.
2012'DE TESLA'DA ORTAYA ÇIKTI
Shift Delete'in haberine göre, arabalardaki güncelleme sistemi ilk olarak 2021'de Tesla ile başladı.
Büyük bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını duyuran Volkswagen, kullanıcılara yeni özellikler sunacak.
VOLKSWAGEN, ID MODELLERİNE YAZILIM GÜNCELLEMESİ SUNACAK
Güncellemeyle birlikte sunulacak önemli değişiklikler arasında yeni sürücü destek sistemleri, gelişmiş sesli kontrol gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca şirket, bazı modeller için hızlı şarj ve yeni bir akıllı navigasyon uygulaması sunacak.
Volkswagen, ID 3’ün lansmanından bu yana mevcut sorunları çözmeyi amaçlayan büyük bir yazılım güncellemesi hazırladıklarını belirtti. Bilgi-eğlence sisteminde de iyileştirmelerin yer aldığı güncelleme, Nisan 2022’de kullanıcılara sunulacak.
GÜNCELLEME İLE GELEN ÖZELLİKLER
Yeni tanıtılan sistemde gelişmiş seyahat yardım uygulaması ve otonom sürüş özelliği yer alıyor. Şirket, geliştirilen sistemin şerit değiştirme ve adaptif hız ayarı gibi teknolojilere sahip olacağını açıkladı.
Kullanıcılar, 40 km/s hızla park etme imkanı sunan park destek teknolojisine de sahip olacak. Park destek teknolojisinde sıklıkla park edilen yerleri kayıt etme özelliği yer alacak.
Akıllı e-rota planlayıcı olarak adlandırılan yeni navigasyon, sürücülere uzun yolculuklarda daha iyi rota sunabilecek. Geliştirilen teknoloji, trafik verilerini de dikkate alarak en verimli şarj noktasına erişimi otomatik olarak planlayacak.
77kWh bataryaya sahip olan ve yazılımın 3.0 sürümünün yer aldığı ID modelleri, artık 135kWh hızında şarj olabilecek. Ayrıca şarj kapasitesini yüzde 80 ile sınırlayan yeni bir pil bakım modu da eklenecek.
Bunlara ek olarak, isteğe bağlı artırılmış gerçeklik baş üstü ekranı da dahil olmak üzere bazı görüntüleme sistemlerinin de sürücülere sunulacağı açıklandı. ID serisinin sesli kontrol sistemi, premium seviyeye yükseltildi. Volkswagen, yeni sesli kontrol sisteminin yüzde 95 doğruluk payı ile çalıştığının altını çizdi.
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