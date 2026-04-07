X platformu için otomatik çeviri özelliği herkese açıldı

X platformu için otomatik çeviri özelliği herkese açıldı

7.04.2026 19:23:00
X platformu için otomatik çeviri özelliği herkese açıldı

X'e otomatik çeviri özelliği herkese açıldı. Küresel olarak açılan özellik ile paylaşılan gönderiler, artık hangi dilde olursa olsun kişinin kendi uygulama diline çevrilebiliyor.

X'e yerleşik olarak getirilen çeviri özelliği artık küresel olarak kullanıma açıldı. Bu sayede farklı dillerde yapılan paylaşımlar Grok'un da dahil olduğu sistemle çevriliyor. Yerel dilde yapılan paylaşımların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayan bu sistemin yanı sıra bir de yeni bir cevap seçeneği sunuldu. 

Premium kullanıcılara sunulan yeni seçenek, takip ettiğiniz hesaplar ve onların takip ettiği hesaplar olarak ayrılıyor. Bu sayede paylaşımlarınıza bazı kötü niyetli veya hiç tanımadığınız kitlelerin önüne düşüp farklı yorumlar yapılmasının önüne geçilmiş oluyor.

Yapılan içerik paylaşımlarına yalnızca takip ettiğiniz hesaplar ve o hesapların takip ettiği diğer hesaplar cevap verebiliyor. 

