İddia: WhatsApp 'para iadesi' özelliğini test ediyor

24 Eylül 2021 Cuma, 12:00

WhatsApp Payments'ın kullanımını artırmak isteyen şirket bunun için kullanıcıların 48 saat içinde WhatsApp'tan para iadesi almalarını sağlayabilecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

Haber Global'de yer alan habere göre; anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki beta testleri keşfeden WABeta'nın bulduğu özelliğe göre WhatsApp Payments'te iade özelliği test ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Şirket resmi açıklama yapmadı ancak ekran görüntülerinden elde edilen bilgilere göre kullanıcılar daha önce WhatsApp Payment'ı kullanmayan kullanıcılar bu özelliği ilk kez kullandıklarında kendilerine yaptıkları ödemenin bir kısmı 48 saat içinde iade edilecek.

Uygulamanın test aşamasını geçip kullanıma sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Şu anda WhatsApp Payment sadece Hindistan ve Brezilya'da kullanılıyor.

Bu özellik henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadı.

WHATSAPP'TA NASIL PARA GÖNDERİLİR?

Şu anda sadece Brezilya ve Hindistan'da kullanılan WhatsApp Payment yani ödeme özelliği bu ülkelerde Android ve iOS platformlarında beta olarak kullanılabiliyor.

Özellikten faydalanabilmek için aktif ettiğiniz cep telefonu numaranızı ile banka hesabınızı Ayarlar'daki Ödemeler bölümünden eşleştirmeniz gerekiyor.

Kullanım şartlarını kabul edip telefon numaranızı doğruladıktan sonra listeden istediğiniz bankayı seçip banka hesabınızı eşleştirin. Para göndermek istediğiniz kişinin sohbet penceresini açın ve ödeme butonuna tıklayın. Parayı göndermek istediğiniz banka hesabını seçip, tutarı belirleyin. Telefonunuza gelen onay kodunu ekrana girince paranız o hesaba yatacak. Tabi bunun için karşıdaki kullanıcının da bu sistemi kullanıyor olması gerekiyor.