WhatsApp beta güncellemesi geldi! Avatar ekleyebiliyorsunuz

WhatsApp'ın Android versiyonu için yeni beta güncellemesi yayınlandı. Bu güncellemeyle birlikte yenilikler de geliyor. Kullanıcılar bu güncellemede profillerine avatar ekleyebiliyor. Daha önce bu özellik sadece profil fotoğrafı için geçerliydi. Yani kullanıcılar avatarlarını yalnızca profil fotoğrafı yerine koyabiliyordu.

WHATSAPP İÇİN YENİ BETA GÜNCELLEMESİ

Özellik sınırlı sayıdaki beta kullanıcıları için sunuldu. Bu güncellemede kullanıcının mevcut fotoğrafının yanına istenirse avatar da eklenebiliyor. Bu sayede hesapları kişiselleştirmek mümkün hale geliyor.





Kullanıcılar avatarları için önce arka plan rengi seçiyor daha sonra animasyon seçeneklerinden biri seçiliyor.