WhatsApp bu cihazlarda artık çalışmayacak

Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:32

Güncelleme: 26.11.2024 - 11:02

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2024 yılının sonunda bazı eski cep telefonu modellerine desteğini tamamen sonlandıracağını duyurdu. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, uygulama artık Android 5.0 ve üzeri, iOS 12 ve üzeri işletim sistemlerine sahip cihazlarda çalışacak.

Desteğin kesileceği cihazlar arasında Apple, Samsung, Huawei, LG, Motorola, Sony gibi markaların eski modelleri yer alıyor. Bu durum, 45 farklı modelin artık uygulamayı kullanamayacağı anlamına geliyor.

HANGI CİHAZLAR ETKİLENECEK?

Apple:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6 / 6S / 6S Plus

iPhone SE (1. Nesil)

Samsung:

Galaxy Ace Plus

Galaxy Core

Galaxy Note 3 serisi

Galaxy S3 Mini VE

Galaxy S4 serisi

Huawei:

Ascend P6 S

Ascend G525

Huawei C199

LG:

Optimus 4X HD

Optimus G / G Pro

Optimus L7

Motorola:

Moto G

Moto X

Sony:

Xperia Z1

Xperia E3

Xperia M

Diğer:

Lenovo, ZTE, Wiko gibi markaların bazı modelleri de listede yer alıyor.

NE YAPILMALI?

Eğer listedeki cihazlardan birine sahipseniz ve WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, cihazınızı daha yeni bir modelle değiştirmeniz gerekecek. Güncel bir akıllı telefon, hem WhatsApp hem de diğer uygulamaların daha iyi çalışmasını sağlayacaktır.