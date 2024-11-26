WhatsApp bu cihazlarda artık çalışmayacak
WhatsApp, yıl sonunda 45 eski telefon modeline desteğini tamamen sonlandırıyor. Listede iPhone ve Samsung gibi popüler markaların modelleri de var. İşte o telefonlar...
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2024 yılının sonunda bazı eski cep telefonu modellerine desteğini tamamen sonlandıracağını duyurdu. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, uygulama artık Android 5.0 ve üzeri, iOS 12 ve üzeri işletim sistemlerine sahip cihazlarda çalışacak.
Desteğin kesileceği cihazlar arasında Apple, Samsung, Huawei, LG, Motorola, Sony gibi markaların eski modelleri yer alıyor. Bu durum, 45 farklı modelin artık uygulamayı kullanamayacağı anlamına geliyor.
HANGI CİHAZLAR ETKİLENECEK?
Apple:
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 6 / 6S / 6S Plus
iPhone SE (1. Nesil)
Samsung:
Galaxy Ace Plus
Galaxy Core
Galaxy Note 3 serisi
Galaxy S3 Mini VE
Galaxy S4 serisi
Huawei:
Ascend P6 S
Ascend G525
Huawei C199
LG:
Optimus 4X HD
Optimus G / G Pro
Optimus L7
Motorola:
Moto G
Moto X
Sony:
Xperia Z1
Xperia E3
Xperia M
Diğer:
Lenovo, ZTE, Wiko gibi markaların bazı modelleri de listede yer alıyor.
NE YAPILMALI?
Eğer listedeki cihazlardan birine sahipseniz ve WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, cihazınızı daha yeni bir modelle değiştirmeniz gerekecek. Güncel bir akıllı telefon, hem WhatsApp hem de diğer uygulamaların daha iyi çalışmasını sağlayacaktır.
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