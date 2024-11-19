Meta, Hindistan'ın WhatsApp veri paylaşımı kararına itiraz edecek: 25 Milyon Dolar Cezaya Tepki

Yayınlanma: 19.11.2024 - 13:55

Güncelleme: 19.11.2024 - 13:55

Meta, Hindistan'ın rekabet gözlemcisinin WhatsApp ve diğer Meta uygulamaları arasındaki veri paylaşımına yönelik kararına katılmadığını belirterek karara yasal itirazda bulunma niyetinde olduğunu açıkladı.

ANTİTRÖST İHLALİNE 25 MİLYON DOLAR CEZA

Hindistan Rekabet Komisyonu (CCI), geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ı, Meta'nın diğer sahip olduğu uygulamalarla reklam amaçlı kullanıcı verilerini paylaşmaktan beş yıl süreyle kaçınmaya yönlendirdi. Ayrıca, 2021 yılına ait WhatsApp gizlilik politikasının antitröst ihlali oluşturduğuna karar vererek Meta'ya 25,4 milyon dolar para cezası verdi.

2021 yılında WhatsApp, gizlilik politikasında yaptığı bir güncellemeyle Meta ve onun bağlı şirketleri arasında kullanıcı verilerinin paylaşılmasına olanak tanımıştı. Bu güncelleme, küresel çapta tepkilere yol açmış ve özellikle Hindistan'da ciddi bir incelemeye tabi tutulmuştu.

YASAL İTİRAZ SÜRECİ BAŞLATILACAK

Hindistan Rekabet Komisyonu, WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Meta'nın diğer uygulamalarıyla paylaşmasının kullanıcıların WhatsApp hizmetine erişebilmesi için bir koşul haline getirilmesinin yasadışı olduğuna karar verdi. CCI, "WhatsApp'ta toplanan kullanıcı verilerinin Meta'nın diğer şirketleriyle paylaşılması, yalnızca WhatsApp hizmetinin sağlanması dışında herhangi bir amaçla yapılmamalıdır" açıklamasını yaptı.

Meta, Hindistan Rekabet Komisyonu’nun kararına karşı çıkarak, güncellemenin kullanıcıların kişisel mesajlarının gizliliğini etkilemediğini ve kullanıcıların hesaplarının silinmesi veya WhatsApp hizmetinin işlevselliğini kaybetmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Meta sözcüsü, bu tür endişeleri ortadan kaldırmak için her zaman kullanıcılarına güvence verdiklerini ve bu kararın, şirketin küresel düzeydeki operasyonları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı. Ayrıca, Hindistan'daki yasal itiraz sürecinin başlatılacağını ve konuya ilişkin daha fazla açıklamanın yapılacağı ifade edildi.