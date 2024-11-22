WhatsApp için sesli mesajları metne dönüştürme özelliği

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:14

Güncelleme: 22.11.2024 - 00:14

WhatsApp için yeni duyurulan özellik, sesli mesajları metin şeklinde okumayı isteyenler için oldukça pratik olacak. Sesli mesajların dinlenemediği durumlar olabiliyor ya da duyma problemi olan kişiler için sesli mesajları dinlemek zorlayıcı olabiliyordu. Şimdi yeni özellik sayesinde sesli mesajlar metne dönüştürülebilecek.

WHATSAPP İÇİN YENİ ÖZELLİK

Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından duyurulan yeni özellik, metin mesajlarını tercih edenlerin imdadına yetişiyor.

Daha önce özellik sızdırılmıştı ancak yeni yapılan açıklama özelliği doğrulamış oldu. Yalnızca Android kullanıcıları için sunulan özellik ilerleyen dönemde iPhone'lara da gelecek.

Özelliği aktif hale getirmek için WhatsApp'a girmek ve sırasıyla, Ayarlar> Sesli mesaj dökümleri kısmına tıklamak gerekiyor. Kullanıcıların sesli mesaj dökümleri, cihazlarında yerel olarak işlenecek ve kullanıcıların gizliliği korunacak.